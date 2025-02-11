Araç muayenesinde kart komisyonunu vatandaş ödemeyecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için yeni ihale süreci başlatılırken, yeni dönemde kredi kartıyla yapılacak muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak ve işleticiler tarafından üstlenilecek. ÖİB tarafından yapılacak ihalede, teklif verme süresi pazartesi günü sona ererken, kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesi için özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak. Tekliflerin alınmasının ardından pazarlık usulüyle yapılacak ihalenin sonucu, Cumhurbaşkanı onayına sunulacak ve konuya ilişkin Rekabet Kurulu kararı da beklenecek. Danıştay sürecinin de tamamlanmasıyla sözleşme imzalanacak. Yeni işleticiler, araç muayene hizmetlerinin tek sağlayıcısı konumunda olacak.

KAMU PAYI ARTACAK

İlgili mevzuat gereği, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, 7 yıl için yüzde 40'ı, son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazineye aktarılacak. Yeni dönemde kredi kartıyla yapılacak muayene ücreti ödemelerinde, kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak, işleticiler tarafından üstlenilecek. Hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etme ve her türlü makine-ekipman yatırımını yapma yükümlülüğü işleticilere ait olacak.