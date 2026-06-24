Araç muayenesinde karta komisyon bitiyor

81 Ilde kuracağı 249 istasyon ve 100 mobil istasyonla araç muayene hizmetlerinde yeni bir döneme hazırlanan TURKA, araç sahiplerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda hizmet modelini şekillendiriyor. Bu kapsamda kredi ve banka kartlarıyla yapılan ödemelerde uygulanan komisyonun kaldırılması yönünde adım atan TURKA, 15 Ağustos 2027'den itibaren başlayacak yeni dönemde araç muayene hizmetlerini daha erişilebilir, kolay ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor. TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile sağlanan mutabakat doğrultusunda, hizmet sunacağımız dönemde kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak ödemelerde herhangi bir komisyon uygulanmamasına karar verildi" dedi.

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