Araç sahipleri kış öncesi dikkat!

Diyarbakır Yenişehir 1. Sanayi Sitesi esnafından rot ve balans ustası Fırat Dikici, "Eski lastiğini çıkarıp satışa sunan vatandaşlar, lastik işlerine yarasaydı kendisi kullanırdı ve satmazdı. Kış lastikleri güvenliktir, kendinizle beraber ailenizin ve araçlarınıza binenlerin güvenliğini sağlıyor. Zorunluluk bir tarafa can güvenliğiniz için gerekli" dedi.

"1 ARALIK İTİBARİYLA KIŞLIK LASTİK ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAK"

Yurt geneli havaların soğuması ve beraberinde yağışların gelmesiyle araç bakımları ve kış tekeri değişimi de başlıyor. Araçlarda kışlık lastik zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlaması öncesi önerilerde bulanan araç bakım ustaları, kışlık lastiklerin yağışlı havalarda kaza riskini azalttığı için kullanılması gerektiğini söyledi. Ustalar, yanlış lastik seçiminin ölüme götürebileceğini belirterek, 2'nci el lastiklerin de kaza riskini arttırdığı uyarısında bulundu.

"4 MİLİM ALTINDAKİLER O ÖZELLİĞİ KAYBEDER"

Lastiğin ömrünün azalmasının göstergesinden bahseden Diyarbakır Yenişehir 1. Sanayi Sitesi esnafından rot ve balans ustası Fırat Dikici, araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Dikici, "1 Aralık kış lastiği takma zorunluğu vatandaşlar yanlış anlıyor, son gün olduğunu bilmiyorlar ve o güne kadar gelmiyorlar. O güne herkes bırakınca yoğunluk yaşıyoruz, istediğimiz hizmeti de veremiyoruz. Bazı müşterilerimiz 3 yıllık lastiklerini getiriyorlar. Kışlık lastiklerinde önemli olan kovucuğudur, diş oranı değil. Lastiklerin kenarlarında 4 milim yazar, o milimin altındakiler özelliğini kaybetmiş oluyor. Taksalarda takmasalar da bir faydası yok" dedi.

"İKİNCİ EL TALEP EDENLERDE FAYDASINI GÖREMEYECEKLER"

"İkinci el talep edenlerde faydasını göremeyecekler" diyen Dikici, "Eski lastiğini çıkarıp satışa sunan vatandaşlar, lastik işlerine yarasaydı kendisi kullanırdı ve satmazdı. Kış lastikleri güvenliktir, kendinizle beraber ailenizin ve araçlarınıza binenlerin güvenliğini sağlıyor. Zorunluluk bir tarafa can güvenliğiniz için gerekli. Araçlarınıza ailenizi taşıyorsunuz, lastiklerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Son gün 1 Aralık, o güne bırakmayın" şeklinde konuştu.