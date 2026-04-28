Aramco LPG sevkiyatında aksama uzadı: Juaymah tesisi kaynaklı kesinti mayısa sarktı

Konuya yakın kaynaklara göre Aramco, bazı alıcılara tesisin onarım çalışmalarının planlanandan daha uzun sürdüğünü iletti. Bu nedenle mayıs ayında Juaymah üzerinden herhangi bir LPG sevkiyatı yapılmayacağı belirtiliyor.

ŞUBAT'TAKİ HASAR SONRASI İHRACAT KESİLDİ

LPG ihracatındaki aksama, Şubat ayında tesiste bir destek yapısının çökmesiyle başlamıştı. Bu olayın ardından sevkiyatlar tamamen dururken, fiyatlarda yükseliş yaşanmış ve birçok alıcı alternatif tedarik kaynaklarına yönelmişti.

Bölgede devam eden jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji akışında da kesintiler yaşanması, arz tarafındaki baskıyı daha da artırdı. Özellikle Asya pazarında, LPG'ye yoğun bağımlılığı olan Hindistan gibi ülkelerde tedarik sıkıntıları belirginleşti.

JUAYMAH TESİSİNİN STRATEJİK ÖNEMİ

Saudi Aramco tarafından 26 Şubat'ta yapılan açıklamada, Juaymah'tan planlanan sevkiyatların iptal edildiği duyurulmuş ancak ayrıntı verilmemişti. Basra Körfezi kıyısında, Ras Tanura terminaline yakın konumda bulunan tesis, küresel deniz yoluyla LPG ticaretinin yaklaşık %3,5'ini oluşturması nedeniyle kritik bir ihracat noktası olarak görülüyor.

