Arz güvenliğinde sorun yok

Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı bulunmadığını söyledi. Bayraktar, "Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında." ifadelerini kullandı. Bayraktar, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğal gaz sağlayan kritik hatlardan biri olan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı ile ilgili olarak hattın güvenliğinin öncelikli gündem maddeleri arasında olduğunu belirtti. Bu kapsamda Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü açıklayan Bayraktar, özellikle hattın Karadeniz geçişi ve Türkiye tarafındaki güvenliğinin kritik önemde olduğunun altını çizdi.

ÇAĞRI BEY SONDAJ GEMİSİ YARIN SOMALİ'YE ULAŞACAK

Sahip olduğu sismik ve sondaj gemileriyle dünyanın en modern ilk 4 enerji filosundan birine sahip olan Türkiye, Çağrı Bey sondaj gemisi ile yeni bir dönemi başlatıyor. Yarın Somali'ye varacak Çağrı Bey, 10 Nisan'da Alparslan Bayraktar'ın katılacağı törenle sondaj görevine başlayacak. Sondaj yapılacak kuyuya Somalice'de yeni doğan bebeklere ad olan "Curad" ismi verilirken, Türkiye Curad-1 kuyusunda petrol arayacak. Donanma gemilerinden TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra, Çağrı Bey'e destek verecek.