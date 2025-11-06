ASELSAN’a 18 milyar dolarlık rekor sipariş

ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2025 yılının ilk 9 ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk dokuz aylık döneminde Aselsan'ın toplam net kârı yüzde 42.3 artışla 11.6 milyar TL'ye ulaştı. 3. çeyrekte net kâr marjı yıllık bazda 5.19 puan artışla yüzde 14.38, çeyreksel bazda 0.87 puan artışla yüzde 14.38 seviyesinde gerçekleşti. Kârlılıktaki bu artış, güçlü operasyonel performansın yanı sıra ihracat kaynaklı gelirlerdeki artıştan etkilendi. 2025'in 9 aylık döneminde şirketin alınan yeni iş tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artışla 5.7 milyar dolara yükseldi. Aselsan, aynı dönemde 1.45 milyar dolar tutarında doğrudan ve dolaylı ihracat sözleşmesi imzaladı, bu rakam yüzde 171 oranında arttı. Şirketin bakiye sipariş büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 17.9 milyar dolara yükseldi. Alınan İş/Satışlar oranını 2 yıl üst üste 2 seviyesinde tutmayı başaran Aselsan, yılın ilk 9 ayında bu oranı 2.5 seviyesine ulaştırdı. Aselsan'ın 3. çeyrekte satış gelirleri, yıllık yüzde 14 artış göstererek piyasa beklentisine paralel 33.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri yüzde 12.12 arttı. Brüt kâr yıllık yüzde 13.65 artışla 9.6 milyar TL olurken, brüt kar marjı yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin satış gelirleri ise yıllık bazda yüzde 12 artışla 90.9 milyar TL'ye yükseldi. Bunun 82.3 milyar TL'si yurt içi, 8.5 milyar TL'si ise ihracat kaynaklı gelirlerden oluştu. Brüt kâr marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre yatay seviyede yüzde 31 seviyesinde, FAVÖK marjı yıllık bazda 1.24 puan artışla yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda yüzde 18 artış gösterdi ve 22.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 9 aylık net dönem kari yüzde 42 artışla 11.6 milyar TL'ye yükseldi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Yılın 9 ayında reel olarak yüzde 12.3 büyümeyi başardık. Büyüme performansımızı sürdürürken yeni sözleşmelerdeki güçlü ivmemizi de koruduk" dedi.