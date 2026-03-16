ASELSAN’dan 166,4 Milyon Dolarlık İki Yeni Sözleşme

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yurt içindeki bir platform üreticisiyle toplam 166,45 milyon dolarlık iki ayrı anlaşma imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Savunma Sanayii Başkanlığı ile güdüm sistemlerinin tedarikine ilişkin 111,85 milyon dolarlık sözleşmenin gerçekleştirildiği belirtildi. Teslimatların 2027-2028 yıllarında yapılması planlanıyor.

Bunun yanı sıra ASELSAN, yurt içi bir platform üreticisiyle yurt dışındaki müşterilere teslim edilmek üzere elektro-optik sistemlerin tedarikine yönelik 54,6 milyon dolarlık bir ihracat sözleşmesi de imzaladı.