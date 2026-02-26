ASELSAN’dan 2025’te 180.4 milyar liralık ciro

Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olarak öne çıkan ASELSAN, güçlü operasyonel performansı ve disiplinli finansal yönetimi ile büyümesini kararlılıkla sürdürdü. Şirket 2025'te net kârını yüzde 49.5 artırarak 29.9 milyar liraya çıkardı. Satış gelirini yüzde 14.7 artırarak 180.4 milyar liraya, aktif büyüklüğünü yüzde 35.8 artırarak 431.6 milyar liraya taşıyan şirketin öz sermayesi yüzde 36.3'lük büyümeyle 250.4 milyara ulaştı.

103 ÜRÜN MİLLİLEŞTİ

ASELSAN, ihracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürerek, doğrudan ve dolaylı gerçekleştirdiği yurt dışı teslimatlarını yüzde 89 artış ile 958 milyon dolara taşıdı. 16 ürünün ilk defa ihracaç edildiği bu dönemde, kilogram başına ihracat 2 bin 200 dolara yükseldi. ASELSAN 2025'te yüzde 104 artışla 2 milyar doları aşan yeni ihracat sözleşmesi imzalarken, yıl içerisinde alınan yeni siparişlerdeki artış yüzde 46 seviyesinde gerçekleşerek 9.6 milyar dolara ulaştı. ASELSAN'ın bakiye siparişleri de yüzde 46 artışla 20.4 milyar dolara yükseldi.

ASELSAN'ın seri üretim kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik yatırımları 2025'te yüzde 106 artarak 372 milyon dolara ulaşırken, Ar-Ge harcamaları yüzde 40 yükselerek 1.36 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2025'te elde edilen ciroda ÇELİKKUBBE, Radar, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Akıllı Mühimmat, Güdümlü Mühimmat, Deniz ve Sualtı, Askeri Haberleşme ve Kent Güvenliği Sistemleri belirleyici rol oynadı. ASELSAN, tedarikçileriyle beraber yıl içerisinde 103 ürün millileştirildi. 2025'te yurt içi tedarikçilerine verdiği toplam sipariş tutarını bir önceki yıla göre yüzde 82 artırdı. Yıl içerisinde 14 yeni üretim tesisini devreye alan şirket, yaptığı yatırımlar ile artan talebe cevap verebilecek kapasitenin oluşmasını sağladı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2025'te ASELSAN tarihinde en yüksek hasılat rakamını yakaladıklarını belirtti.





TERSİNE BEYİN GÖÇÜ HIZLANDI

AKYOL, çalışan sayısını yüzde 18 artırarak 2 binden fazla yeni istihdam oluşturduklarını ifade ederek, "Bizi en çok gururlandıran gelişmelerden biri de yılı ilk defa net pozitif beyin göçü ile tamamlamış olmamızdır. Bir yıl içinde 137 arkadaşımız ASELSAN'da işe başlayarak yurt dışından Türkiye'ye dönmüş oldu" açıklamasını yaptı. Akyol, bu yıl küresel marka olma stratejileri doğrultusunda adımlar atarak, büyümede ihracata öncelik vermeyi sürdüreceklerini belirtti.