Asgari ücret için yeni gelişme! Desteğin 1270 liraya yükselmesi TBMM’de kabul edildi

Asgari ücretin yeni yılda net 28 bin 75 lira olarak uygulanmasının ardından TBMM'de işveren desteğinin 1000 liradan 1270 liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi kabul edildi.

İŞVEREN DESTEĞİ YÜKSELDİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarılıyor.

Aynlı zamanda en düşük emekli aylığı kapsamında yapılan düzenleme ile yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltilecek.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Asgari ücretin 28 bin 75 TL net ve 33 bin 30 TL brüt olarak duyurulmasıyla birlikte, işveren maliyeti de belli oldu. 2026'da bir asgari ücretli çalışanın işverene aylık maliyeti yaklaşık 38 bin 810 TL'ye yükseldi.

2026 Asgari Ücret (Aylık)

Brüt ücret: 33.030 TL

Net ücret: 28.075,50 TL

İşveren Payları

SGK işveren primi (%15,5): 5.119,65 TL

İşsizlik sigortası işveren payı (%2): 660,60 TL

İşverene Toplam Maliyet

Toplam maliyet: 38.810,25 TL