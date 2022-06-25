NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Tüm bu gelişmelerin ardından Temmuz zammı ile asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. A Haber canlı yayınında asgari ücret zammı ile ilgili 4 senaryo ele alındı.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, "Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var." ifadelerini kullandı.

Akşam Gazetesi Yazarı Turhay Güler, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen ek zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.