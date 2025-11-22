Asgari ücrette optimal bir seviye bulunacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayı başında toplanacağını açıkladı. Işıkhan, açıklamasında "Komisyondan hem çalışanların refahını koruyan hem de işverenin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviye çıkacağına inanıyorum" dedi. 2026 yılı için olası zam senaryoları da netleşmeye başlarken Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının başında işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceğini belirtti. Işıkhan, açıklamasında sosyal diyalog vurgusunu yineleyerek, "Bu süreçte temel önceliğimiz tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır" dedi. Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatındaki en temel gelir göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum."