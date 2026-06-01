Asıl risk fiyatlar değil sigortasızlık

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken tarafından trafik ve kasko sigortalarının çok yüksek olduğuna ilişkin yaptığı eleştirilere yanıt verdi. Yaşar, sigortacılık sektörünün yalnızca poliçe fiyatları üzerinden değerlendirilmesinin eksik ve yanıltıcı sonuçlar doğurduğunu belirterek, sektörün temel görevinin vatandaşları ve işletmeleri karşı karşıya kaldıkları risklere karşı korumak olduğunu söyledi. Araç fiyatları, yedek parça maliyetleri, servis işçilik giderleri ve finansman maliyetlerindeki artışın sigorta sektörünü de doğrudan etkilediğini ifade eden Yaşar, primlerin ekonomik gerçeklerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

PRİMLER % 8 ARTTI

Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün temel amacının prim artırmak değil koruma açığını azaltmak olduğunu belirtti. Yaşar, trafik sigortasında ortalama primin sadece yüzde 8 artışla 8 bin 684 liradan 9 bin 410 liraya yükseldiğini aktardı. Bu artışın enflasyonun altında kaldığını ve reel olarak gerilemeye işaret ettiğini söyleyen Yaşar, "Asıl mesele fiyat değil, vatandaşın ve işletmelerimizin ihtiyaç duydukları güvenceye erişebilmesi" dedi.