Aslan gelirde iki ezeli rakibinin toplamını geçti

Süper Lig'de art arda dördüncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray elde ettiği gelirde de, iki ezeli rakibinin toplamını geride bırakarak Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı. Şubat sonunda sona eren 9 aylık bilançolara göre Galatasaray gelirini yüzde 47.9 artırarak 15 milyar 24 milyon liraya çıkardı. Aynı dönemde Fenerbahçe'nin geliri yüzde 23.8 artarak 9 milyar 744 milyon liraya yükselirken, Beşiktaş'ın geliri yüzde 11.8 azalarak 5 milyar 99 milyon liraya indi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın toplam geliri 14 milyar 843 milyon lira ile Galatasaray'ın 15 milyar lirayı aşan gelirinin altında kaldı.

3 YILDA 15 KAT ARTIRDI

Galatasaray mağaza satışları, sponsorluk anlaşmaları ve Şampiyonlar Ligi'ne katılımın etkisiyle Şubat sonu itibarıyla son 3 yılda gelirini yüzde 1.410, başka bir ifade edile 15 kat artırdı. Aynı dönemde Fenerbahçe'nin gelir artışı yüzde 557'de, Beşiktaş'ın gelir artışı ise yüzde 433'te kaldı. Galatasaray son 3 yılda gelir artış hızında Fenerbahçe'ye 2.5 kat, Beşiktaş'a ise 3.2 kat fark attı. İlk 9 ayda Galatasaray'ın mağazacılık satış gelirleri yüzde 37.5 artarak 4 milyar 629 milyon liraya, LOCA, VIP ve kombine satış gelirleri yüzde 19.4 artarak 3 milyar 627 milyon liraya, sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirleri yüzde 69.5 artarak 3 milyar 115 milyon liraya, UEFA gelirleri yüzde 162 artarak 2 milyar 748 milyon liraya çıktı. Cimbom'un naklen yayın gelirleri 506.9 milyon liradan 471.9 milyon liraya inerken, sporcu transfer, kira ve yetiştirme gelirleri de 356.6 milyon liradan 402.6 milyon liraya çıktı.

SADECE GALATASARAY KÂR AÇIKLADI

Öte yandan 9 aylık dönemi Galatasaray 734.2 milyon TL net kârla kapatırken, Fener 453.5 milyon TL kârdan 1.2 milyar TL zarara geçti. Beşiktaş'ın zararı ise 357.3 milyon liradan 146.1 milyon liraya geriledi. Galatasaray'ın 31 Mayıs 25'te 29.4 milyar TL olan borcu 9 ayın sonunda 25.6 milyara inerken, aynı dönemde Fenerbahçe'nin borcu 16.9 milyar liradan 23.9 milyara, Beşiktaş'ın borcu da 15.7 milyar liradan 22 milyar liraya çıktı.