Asrın inşa seferberliği tamamlanıyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan asrın inşa seferberliği artık tamamlanıyor. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından 45. günde ilk temelin atılmasıyla başlayan çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi ile yürütülüyor.Depremde en ağır yıkıma uğrayan iller Türkiye'nin en büyük şantiyeleriyle yeniden ayağa kalkıyor. TOKİ, Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde 5 milyon 730 bin metrekare alanda 27 bin 628'i konut 661'i iş yeri olmak üzere toplam 28 bin 289 bağımsız bölümü tamamlıyor. Emlak Konut GYO ise Adıyaman İndere'de 700 futbol sahası kadar alana denk gelen 5 milyon metrekare alanda 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerini teslim etmek için gün sayıyor. Yine TOKİ, Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde 4 milyon 952 bin metrekarelik alandakurulu olan deprem bölgesinin en büyük üçüncü şantiyesinde 14 bin 489 konutun yapımını bitiriyor. Deprem bölgesinde artık her devasa şantiye yerini örnek uydu kentlere, modern ve sağlam yapılara bırakıyor.Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temalı törende 36 bin 884 konut, 3 bin 282 iş yeri, 5 bin 176 köy evi olmak üzere toplam 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edildi. Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281'i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178'e yükseldi. Bu sayı yıl sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüme yükselecek ve asrın inşa seferberliği tamamlanmış olacak.