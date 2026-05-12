Asrın inşası dünyaya tanıtıldı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu'na (COP31) başkanlığı ve ev sahipliği kapsamında COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un temasları sürüyor. 11 ilde 455 bin ev. COP31 Eylem Gündemi'nin en önemli başlıkları arasında yer alan 'dirençli şehirler' çalışmaları kapsamında "Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" programı dünyanın farklı ülkelerinden bakanları, bakan yardımcılarını, BM ve AB gibi uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerini Hatay'da bir araya getirdi. İki gün süren programa ev sahipliği yapan Bakan Kurum, depremden sonra yürütülen inşa seferberliğini yabancı konuklara Hatay sokaklarında anlattı.

11 İLDE 455 BİN EV

iş yeri ve köy evi inşa edildiğini, bu yapıların da iklim değişikliğine uygun, yenilenebilir enerjili ve Sıfır Atık uyumlu olduğunun altını çizdi. Bakan Kurum ziyaretin görüntülerini ve yabancı katılımcıların görüşlerini "Birileri 'yapılamaz' dedi, Türkiye yaptı. Birileri 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diye bekledi, biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde Asrın İnşasını dünyaya gösterdik" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

İNANILMAZ DEĞİŞİM

Saha ziyaretine ilişkin açıklama yapan BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, "Üç yıldan kısa bir süre zarfında yüz binlerce konut inşa edilmiş. Gerçekten de sağlam bir anlatı, sağlam bir hikâye. Tüm dünya halkları için dirençli şehirlerle ilgili bu şekilde çıkartılıp yansıtılabilir" dedi. Kosova Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fitore Pacolli ise "Yaşanan trajedinin, kaybedilen onca canın ve şehrin uğradığı ekonomik kaybın ardından gördüklerim gerçekten inanılmaz. Bu kadar kısa sürede yeniden ayağa kalkmak olağanüstü" ifadelerini kullandı.

DÜNYA TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENMELİ

Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama da çalışmaları 'hayranlık verici' sözleriyle tarif ederek, "2 yıl önce depremle büyük yıkım yaşayan bu bölgede bugün yüz binlerce konutun inşa edildiğini, yolların ve köprülerin yapıldığını, ticaretin ve ekonominin yeniden ayağa kalktığını görmek gerçekten hayranlık verici. Dünyanın, özellikle de en güçlü ve varlıklı ülkelerin, böylesine büyük afetlerin ardından yıkılmış şehirleri yeniden ayağa kaldırma konusunda Türkiye'den öğreneceği çok şey olduğuna inanıyorum" dedi.