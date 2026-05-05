Asya Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 3 milyar dolarlık finansman

Bankanın 59. Yıllık Yönetim Kurulu Toplantısı, "İlerlemenin Dönüm Noktası: Bölgenin Bağlantılı Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla Semerkant'taki İpek Yolu Fuar ve Kongre Yerleşkesi'nde sürüyor.

Gutierrez de Bankanın bölgeye yönelik çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Bölge Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 64'ünü Türkiye'nin oluşturduğunu belirten Gutierrez, Türkiye'deki büyümenin iç talep ve yatırımlarla güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Gutierrez, bölgedeki savaşın etkilerine dikkati çekerek, enflasyonun Türkiye'de sıkı para politikası ve enerjideki sübvansiyonlarla geçmiş dönemlere göre düştüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE'DE GEÇEN YIL BÜYÜK ÖLÇEKLİ OPERASYONLARIMIZ OLDU"

Bankanın bölgeye son 5 yılda, kamu ve özel sektör taahhütlerinin yıllık ortalama 5,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bilgisini veren Gutierrez, kamuda yatırımların ulaşım, kamu sektörü yönetimi ve finans, özel sektörde ise enerji, finans ve tarım alanlarında yoğunlaştığını bildirdi.

Gutierrez, Türkiye'nin geçen yıl bölgesel üye statüsüne geçtiğini hatırlatarak, Banka ve Türkiye'nin gelişen ilişkine yönelik şunları kaydetti:

"Türkiye ile ilişkilerimizde geçen yıl bir dönüşüm yaşadık ve şu anda Türkiye'nin ortağı olmaktan gerçekten çok memnunuz. Türkiye'de geçen yıl oldukça büyük ölçekli operasyonlarımız oldu. Yönetim kurulumuz üç kamu sektörü projesini onayladı. Bunlara ek olarak iki adet de özel sektör finansmanı gerçekleştirildi. Geleceğe baktığımızda, Türkiye ile finansman ilişkimizin sağlıklı gelişmesini bekliyoruz. Hatta 2026 yılından itibaren bu hacmi yıllık potansiyel olarak 3 milyar dolar civarına çıkarmayı öngörüyoruz."

