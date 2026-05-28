At Yılı’nda Çin’in gözdesi Türkiye oldu

Dünya turizm devlerini bir araya getiren ITB China 2026'ya Türk turizm sektörü çıkarma yaptı. Son yıllarda ülkemize olan ilgileri hızla artan Çinliler, fuar süresince Go Türkiye pavilyonunda yoğun görüşmeler yaptı. 26-28 Mayıs tarihleri arasında Şangay'da düzenlenen fuarın en dikkat çeken detaylardan biri Türkiye'nin hemen her bölgesinden katılımcıların olmasıydı. İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Kapadokya, Midyat, Şanlıurfa, Gaziantep, Fethiye ve Trabzon'dan gelen katılımcılar standlarında şehirlerinin doğal ve kültürel güzelliklerini anlatma fırsatı buldu. Bu yıl Çin'de At Yılı olması nedeniyle 'Güzel Atlar Diyarı' olarak bilinen Kapadokya standı ziyaretçi akınına uğradı.

AT YILI KARDEŞLİĞİ

Ülkemize gelen Çinli turistlerin mutlaka görmek istediği Kapadokya'nın tanıtımı için Nevşehir Vali Yardımcısı Hüseyin Çam, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay fuarın açılışında hazır bulundu. Standda durarak bizzat katılımcılarla ilgilenen Vali Yardımcısı Çam, "Biliyorsunuz Kapadokya 'Güzel atlar diyarı' olarak bilinir. Bu iki detay çok iyi bir örtüşme sağladı. Bu nedenle fuarda Kapadokya'nın tanıtımına önem veriyoruz. Biz Çinli turist sayısını artırırken nicelikten çok niteliğe önem veriyoruz. Şubat ayında Kapadokya'da 2026 Çin At Yılı Festivali düzenledik. Dans, müzik dinletileri, gastronomi lezzet deneyimleri, özel balon şovları ve at gösterileri Çinlilerin ilgisini çekti. Çin Büyükelçisi'ni de bu kapsamda ağırlayacağız" dedi. Belediye Başkanı Eren "Çin pazarına talibiz" derken, Alan Başkanı Aslanbay ise "Kapadokya'nın kültürel mirasını Asya medeniyetlerinin köklü gelenekleriyle buluşturarak güçlü bir kültür köprüsü kurmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

YÜZDE 166 ARTIŞ

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) organizasyonunda Türk turizm sektörünün Şangay'daki fuara gösterdiği ilgi fuardaki konumumuzu da gözle görülür bir şekilde artırdı. Katılım sayısının 45'e çıkması nedeniyle geçen yıl 135 metrekare alanda yer alan Türkiye standı, bu yıl yüzde 166'lık artışla 360 metrekare alanda kuruldu. Birinci holde yer alan Türk turizm sektörü temsilcileri, SABAH'a yaptıkları açıklamada, "Çinli turist için Türkiye çok önemli bir destinasyon. Kültür turizmine meraklı olan Çinliler için ülkemizde pek çok alternatif var. Çin yılda yurtdışına 120 milyon turist gönderiyor. Bu önemli pazardan pay almaya kararlıyız" dedi.

YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ

Deniz, kum, güneş tatilini tercih etmeyen Çinli turist, kültür turizmine büyük ilgi gösteriyor. Başta İstanbul, Pamukkale, Kapadokya olmak üzere pek çok destinasyona ilgi gösteren Çinli turistler Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile de yakından ilgililer. Başta Göbeklitepe ve Nemrut olmak üzere birçok kültürel mekanı görmek isteyen Çinli turistin yaş ortalaması da son yıllarda düşmeye başladı. Bunun nedeninin sosyal medya kullanımındaki yaygınlık olduğunu söyleyen turizmciler, "Buradan gördükleri paylaşımlardan dolayı Çin'den gelen turistlerin her geçen gün yaş ortalaması düşüyor. Sadece orta yaş ve üstü grup değil gençler de artık Türkiye'yi görmek istiyor" diye konuştu. Fuara katılan turizmcilerin verdiği bilgiye göre, Türk dizileri Çinli turistin ve gözdesi konumunda. Dizi filmlerin çekildiği yerleri görmek isteyen turistler, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlere ilgi gösteriyor.

ZEUGMA'YI GÖRMEK İSTİYORLAR

Gaziantep Belediyesi organizasyonunda fuara katılım gerçekleştirildi. Gaziantep'in Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne girişte başlangıç noktası olduğunu söyleyen Turizm Tanıtım Uzmanı Pınar Okatan, "Zeugma Müzemiz başta olmak üzere şehrimiz Çinli turistin ilgisini çekiyor. Buradan başlayıp Güneydoğu Anadolu'daki diğer kültür destinasyonlarını görmek istiyorlar. Elbette Asyalı turistlerin damak zevkine göre yemekler hazırlıyoruz. Ama bizim yemeklerimizi de çok seviyorlar. Yapacağımız çalışmalarla şehrimize gelen Çinli turist sayısını artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

DÖRT DİNLİ DÖRT DİLLİ MİDYAT

FUara katılan önemli turizm destinasyonlarından biri de Mardin'in Midyat ilçesi oldu. İlçenin doğal ve kültürel güzellikleriyle turistleri büyülediğini söyleyen Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, ilçenin yeraltı şehirleri ve geniş kültürel mirası ile Asyalı turist için çok cazip olduğunu söyledi. Çinli turist ilgisinin son yıllarda arttığını belirten Alptekin, "Midyat din ve inanç turizmi açısından çok önemli bir yere sahip. İlçemizde dört farklı din yaşanıyor ve dört farklı dil konuşuluyor. Bu da turistlerin ilgisini çekiyor" dedi.

YAMAÇ PARAŞÜTÜNE BÜYÜK İLGİ

Çinli turistin son yıllarda rotasına aldığı diğer bir destinasyon da turizm cenneti Fethiye. İlçede yapılan yamaç paraşütüne büyük ilgi gösteren Çinli turistler, burayı genellikle bir gecelik konaklama için tercih ediyor. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonuyla fuara katılan İlkay İde, Çinlilerin yamaç paraşütü çok sevdiğini söyledi. İde, şunlar anlattı: "Çin'den gelen turist sayısında ciddi artış var ama bu sayıyı daha da artırmak istiyoruz. Bu sayede turizmi 12 aya yayabiliriz. Çinli turist konusunda yaşadığımız en büyük sıkıntı ise onların kullandığı ödeme sistemlerinin ülkemizde karşılığının olmaması. Çünkü onlar nakit para taşımıyorlar mobil aplikasyonlardan ödeme yapıyorlar."

ÜLKEMİZE TALEP ARTIYOR

Ülkemize en fazla Çinli turisti getiren kurum olduklarını söyleyen Dorak-Itır Tours Ülke Sorumlusu Filiz Karaca, şunları söyledi: "Türkiye Çinli turist için çok önemli. Ülkemizdeki sınırsız kültürel miraslar onların çok ilgisini çekiyor. Son yıllarda bu konuda ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Orta ve ileri yaşın sıra gençler de Türkiye'ye ilgi gösteriyor. Özellikle Kapadokya onlar için mutlaka görülmesi gereken bir yer olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda Çinli turist sayısında ciddi bir artış bekliyoruz."

SABAH'TAN ÖZEL GAZETE

Sabah Gazetesi'nin fuara özel hazırladığı turizm gazetesi, katılımcıların büyük ilgisini çekti. Stantları ziyaret eden Çinliler gazeteyi merakla inceledi.