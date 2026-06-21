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Giriş Tarihi: 21.06.2026 08:51

Ateşkes boyunca Hürmüz'den geçişler ücretli olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacağını ifade etti.

DHA
Ateşkes boyunca Hürmüz’den geçişler ücretli olmayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, "60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacağını belirten Trump, "İran ile anlaşma olmaması durumunda, Orta Doğu'ya sağlanan yardımlar nedeniyle ABD bir ücret getirmedikçe, 60 günlük sürecin sonunda da Boğaz'da bir geçiş ücreti olmayacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ORTA DOĞU #HÜRMÜZ BOĞAZI #DONALD TRUMP #ABD #İRAN

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Ateşkes boyunca Hürmüz'den geçişler ücretli olmayacak
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