Atık sularda geri kazanım 5 yılda 5’e katlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklık tehdidi sebebiyle uzun yıllardır atık suların geri kazanılarak yeniden kullanımına ilişkin kapsamlı bir seferberlik yürütüyor. Eskiden boşa giden ve kirliliğe sebep olan atık sular, bir yandan güçlü teşvikler diğer yandan hukuki düzenlemelerle birlikte artık arıtılarak birçok farklı alanda yeniden değerlendiriliyor. Bakanlıkça yapılan çalışmalar neticesinde, 2025 yıl sonu itibarıyla yurt genelindeki atık su arıtma tesisi sayısı bin 267'ye ulaştı. Kararlı politikalar çerçevesinde atık suların yeniden kullanım oranında da tarihi bir ivme yaşandı. 2021 yılında yurt genelindeki atık suların yüzde 1.2'si geri kazanılarak yeniden kullanılıyordu. Bu oran 2022 yılında yüzde 4.2'ye çıktı. 2025 yıl sonu itibarıyla geri kazanım oran ı yüzde 6.94'ü gördü. Böylelikle 5 yılda 5 kattan fazla artış kayıtlara geçmiş oldu. Bakanlık, 2030 yılında bu oranı yüzde 15'e çıkarmayı ve su kaynaklarını önemli ölçüde rahatlatmayı amaçlıyor.

