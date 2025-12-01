ATM’lerde 1 Ocak itibari ile yeni dönem! Şüpheli hesaplar dondurulacak

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASAK, şüpheli banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan anında dondurabilecek.

ŞÜPHELİ HESAPLAR MAHKEME KARARI OLMADAN DONDURULABİLECEK

Yeni düzenleme ile şüpheli banka hesapları mahkeme veya savcılık kararı olmadan anında bloke edilebilecek. Kurum, mal varlıklarına yönelik tedbirleri tek başına alabilecek. Bu adımın, yasa dışı bahis ağlarında paranın hızla el değiştirmesini engellemesi hedefleniyor.

PARA TRANSFER İŞLEMLERİNDE DE YENİ DÖNEM

Düzenleme kapsamında 1 Ocak 2026'dan itibaren Gün içinde toplam 200 bin TL üzeri tüm para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu olacak.

Mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemleri bu kapsama girecek. ATM'den işlem yapılırken limit aşılırsa, en az 20 karakterlik açıklama girmeden işlem tamamlanamayacak.