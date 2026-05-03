“Atomik zaman bilgisi”ne TÜRKSAT imzası

TÜRKSAT
AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye
'nin "atomik zaman bilgisi"ni TÜRKSAT uyduları ve altyapısı üzerinden kesintisiz ve milli olarak sağlayacak projede ilk fazın tamamlandığını, sistemin bir yıl içinde kullanıma sunulmasının planlandığını bildirdi. Atalay, şunları söyledi: "Bu proje sadece bir konum bulma ve navigasyon sistemi olmakla kalmıyor, aynı zamanda kritik haberleşme ağlarının ihtiyaç duyduğu 'hassas zaman ayarını' güvence altına alıyor. Başta GSM altyapıları, kriptolu telsiz sistemleri ve diğer kritik haberleşme şebekeleri olmak üzere Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hassas zaman bilgisi, uçtan uca milli ve bağımsız altyapımız üzerinden sağlanacak."