Automechanika İstanbul, Türkiye’nin 14 milyar dolarlık araç yedek parça ihracatını vitrine taşıdı

Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey işbirliğiyle düzenlenen fuar, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya uzanan geniş coğrafyada sektörün en stratejik ticaret ve iş platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ürün ve teknolojilerin yanı sıra deneyim odaklı özel alanlar, stratejik işbirlikleri ve yenilikçi fuar uygulamalarıyla dikkati çeken organizasyon, elektrikli araç teknolojilerinden detaylı bakım uygulamalarına, kariyer fırsatlarından canlı sanat performanslarına kadar geniş bir içerik yelpazesi sunuyor.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, AA muhabirine, fuarda güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen sektörün sürdürülebilir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirten Özçete, Türkiye'nin geçen yıl 14 milyar dolarlık yedek parça ihracatı gerçekleştirdiğini anımsattı.

Sıfır araç satışında bu sene otomotiv sektöründe daralmalar yaşansa da yedek parça pazarının sürekli büyümeye devam ettiğini, pazar payı açısından en büyük faydanın yüzde 40 oranında yedek parçada olduğunu vurgulayan Özçete, "Otomotiv sektörü 41,5 milyar dolarla geçen seneyi şampiyon tamamladıysa bunda fuarların da çok büyük bir etkisi var." ifadelerini kullandı.

Özçete, Orta Doğu'daki krizlere rağmen Türkiye'nin jeopolitik avantajıyla öne çıktığını, sürdürülebilirlik avantajları ve güçlü duruşunun ticarete pozitif yansıdığını aktararak, "Orta Doğu'ya ulaşamayan bölgelerin Türkiye'de bu fuarda kenetlendiğini gözlemliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yılın ilk çeyreğini 9 milyar dolarla kapattıklarını aktaran Özçete, fuarda mobilite, servis ekipmanları, son tüketicinin ihtiyaç duyduğu ürünler, sektörün nereye gittiği ve neler yapıldığına dair tüm gelişmeleri paydaşlarla beraber gözlemlediklerini anlattı.

Türk firmaları global ölçekte güçleniyor

Automechanika İstanbul Fuar Direktörü Ceyda Alp Acımış, fuarın güzel başladığını belirterek, "Bu sene 25. yılımızı kutluyoruz. Coşkumuz, heyecanımız çok yüksek. Bu sene elimizden geldiği kadar hem katılımcılara hem de ziyaretçilere bu 25. yıl coşkusunu yaşatmaya çalıştık." dedi.

Acımış, bu yıl fuarda ürünlerin ötesinde deneyim alanlarına ve etkinliklere ağırlık verdiklerini dile getirerek, katılımcıların çok daha özel alanları birlikte yaşayabilmelerini ve deneyimleyebilmelerini istediklerini aktardı.

Toplam 14 salonun yer aldığı fuarın 40 bin metrekare üzerine kurulu olduğu bilgisini paylaşan Acımış, 1400'e yakın katılımcının olduğunu söyledi.

Acımış, hem katılımcı hem de ziyaretçi tarafında yabancı ilgisinin de çok iyi düzeyde olduğunu ve bunun kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirtti.

Yaşanan tüm zorluklara rağmen ticaretin sürdüğünü vurgulayan Acımış, şöyle devam etti:

"Özellikle Türk firmalarında amacımız global noktada onları çok daha iyi bir platforma taşımak. Buradaki tek temennimiz elbette ki Türk firmalarının çok daha üstün seviyelere, global ölçekte işbirliklerinin yapıldığı, çok daha önemli satın almalarının gerçekleştiği bir platform yaratmak."

Acımış, geri dönüşlerin çok iyi olduğunu ve kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, organizasyonu güzel bir şekilde kapatmayı umduklarını sözlerine ekledi.

Katılımda Avrupa'dan yükseliş

Automechanika İstanbul Proje ve Mobilite Direktörü Can Berki ise fuara katılım oranının beklediklerinin üstünde olduğunu belirterek, Mısır ve Orta Doğu tarafında güçlü bir satın almacı potansiyeli yakaladıklarını ve Almanya ile Polonya'dan da katılımın arttığını söyledi.

Berki, elektrikli ve bağlantılı araçların servis dönüşümünün önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlar veya bağlantılı araçlar diyelim, servis tarafı çok önemli. Çünkü lastiği farklı değiştiriliyor, bataryası farklı değiştiriliyor. Havalandırması veya yazılımına kadar her şey veya boyası, kaporta tamiri bile çok farklı şekilde ele alınıyor. Bunların hepsi Automechanika'nın Innovation for Mobility Bakırcı tarafında 12. salonda görülebilir."

Fuarın küresel ölçekteki başarısına dikkati çeken Berki, "Kriterlere baktığınız zaman fuarın kendisi Türkiye'nin, hatta dünyanın en uluslararası fuarı. Yüzde 55 uluslararası bir fuar. Ziyaretçi tarafında ise yüzde 33. Partnerlerimiz, birliklerimizin söylediği şekliyle iletmek istiyorum. Diyorlar ki, 'Automechanika İstanbul endüstrimizin bayramı.' Bu çok güzel bir söylem." değerlendirmelerinde bulundu.