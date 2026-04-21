AVM’lere giriş ücretli mi olacak? Vatandaşları ilgilendiren iddialara açıklama geldi

"RESMİ BİR KURUM YOK" VURGUSU

DMM, iddialara dayanak gösterilen "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adında herhangi bir resmi kurum veya üst kurulun bulunmadığını belirterek söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

BAKANLIK KAYITLARINDA BÖYLE BİR DÜZENLEME YOK

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı kayıtlarında AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme bulunmadığı vurgulandı.