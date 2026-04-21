Haberler Ekonomi Haberleri AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Vatandaşları ilgilendiren iddialara açıklama geldi
Giriş Tarihi: 21.04.2026 13:09 Son Güncelleme: 21.04.2026 13:23

"AVM girişlerinin ücretli olacağı” yönündeki iddialar sosyal medya gündemine oturdu. Milyonları ilgilendiren iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklama yapıldı.

Sosyal medyada ortaya atılan "AVM girişlerinin ücretli olacağı" yönündeki iddialar kamuoyunda yeni tartışmalara neden oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) vatandaşların merak ettiği konuyla ilgili açıklama yaptı.

"RESMİ BİR KURUM YOK" VURGUSU

DMM, iddialara dayanak gösterilen "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adında herhangi bir resmi kurum veya üst kurulun bulunmadığını belirterek söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

BAKANLIK KAYITLARINDA BÖYLE BİR DÜZENLEME YOK

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı kayıtlarında AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme bulunmadığı vurgulandı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DE YALANLAMA

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin de böyle bir kararın söz konusu olmadığını açıkladığı belirtilerek, iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi.

VATANDAŞA "İTİBAR ETMEYİN" UYARISI

DMM, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bu tür paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, vatandaşların resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada da sektör paydaşlarının böyle bir kararı olmadığı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın, kamuoyunda infial yaratma amacı güden bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

