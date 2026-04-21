AVM’lere giriş ücretli mi olacak? Vatandaşları ilgilendiren iddialara açıklama geldi

Sosyal medyada ortaya atılan "AVM girişlerinin ücretli olacağı" yönündeki iddialar kamuoyunda yeni tartışmalara neden oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) vatandaşların merak ettiği konuyla ilgili açıklama yaptı.
"RESMİ BİR KURUM YOK" VURGUSU
DMM, iddialara dayanak gösterilen "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adında herhangi bir resmi kurum veya üst kurulun bulunmadığını belirterek söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade etti.
BAKANLIK KAYITLARINDA BÖYLE BİR DÜZENLEME YOK
VATANDAŞA "İTİBAR ETMEYİN" UYARISI
DMM, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bu tür paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, vatandaşların resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemesi çağrısında bulundu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada da sektör paydaşlarının böyle bir kararı olmadığı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın, kamuoyunda infial yaratma amacı güden bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."