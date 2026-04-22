Haberler Ekonomi Haberleri “AVM’lere giriş ücretli olacak” iddiası yalanlandı
Giriş Tarihi: 22.04.2026

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı'nın kararıyla AVM'lere girişlerin ücretli olacağı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, iddialara kaynak gösterilen "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adında resmi bir kurum veya üst kurulun bulunmadığı belirtildi. Öte yandan DMM, "PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı" yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu vurguladı.

