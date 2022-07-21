Avro Bölgesi’nde kamu borcu alarm veriyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı birinci çeyrek kamu borcu verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde geçen yılın son çeyreğinde yüzde 95,7 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 95,6 oldu.

AB'de, son çeyrekte yüzde 88,1 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ilk çeyrekte yüzde 87,8 seviyesinde belirlendi.

Söz konusu oran 2021'in ilk çeyreğinde AB'de yüzde 92,3, Avro Bölgesi'nde yüzde 100 olarak tespit edilmişti.

EN YÜKSEK BORÇ ORANI YUNANİSTAN'DA

AB üyesi ülkeler arasında 2022 yılının ilk çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 189,3 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 152,6 ile İtalya, yüzde 127 ile Portekiz, yüzde 117,7 ile İspanya, yüzde 114,4 ile Fransa, yüzde 107,9 ile Belçika ve yüzde 104,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 17,6 ile Estonya, yüzde 22,3 ile Lüksemburg ve yüzde 22,9 ile Bulgaristan olarak belirlendi.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.