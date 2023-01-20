Avrupa baharı…

Avrupa, Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında bir türlü toparlayamıyor. Önce gaz krizi arkasından yüksek enflasyonla boğuşan Avrupalılar, hayat maliyetleri karşısında eriyen maaşlarına istedikleri zam yapılmayınca sokaklara dökülüyor. Her gün şehirler büyük grevlere sahne oluyor. Günlük hayatı felç eden grevlerin 2023'te de sürmesi bekleniyor. Avrupa'daki grev dalgası 13 yıl önce orman yangını gibi Arap dünyasına yayılan isyanları hatırlatıyor.Fransa'da önceki gün polise göre bir milyon, sendikalara göre 2 milyondan fazla kişi sokağa dökülerek, emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı öngören yasayı protesto etti. Grevler Fransa'da tren hizmetlerini, uçuşları, okulları ve işyerlerini aksattı. Rafinerilerde yakıt sevkiyatı askıya alındı. En büyük sekiz sendika, 31 Ocak'ta yeniden eylem çağrısı yaptı.Almanya'da bu yıl çeşitli sektörlerde çalışan 11 milyona yakın işçi için sözleşme görüşmeleri gündemde. İlk tur Deutsche Post AG'de başladı. Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver. di) grev kararı aldı. Deutsche Post ve DHL'de çalışanlar yüksek ücret için iş bıraktı.Doktorlar, az personel ve düşük maaş nedeniyle grev yapıyor. Madrid'de birinci basamak doktorları 12 Ocak'tan beri süresiz grevde. Sağlık çalışanları 25-26 Ocak'ta Katalonya'da, 26-27 Ocak'ta Extremadura'da grev yapacak.İngıltere'de hemşireler maaş anlaşmazlığı nedeniyle 106 yıl sonra aralık ayında 48 saatlik grev yaptı. Grevdeki sağlık çalışanlarına yüzlerce vatandaş da destek verdi. Hemşirelerin ardından öğretmenler de greve hazırlanıyor. İngiltere ve Galler'deki öğretmenler maaş için greve gidecek, bu da bazı okulların şubat ve mart aylarında geçici olarak kapanabileceği anlamına geliyor. Ambulans çalışanlarının da şubat ve mart aylarında bir dizi greve gideceği açıklandı. Üniversite akademik personeli 1 Şubat'ta, tren makinistleri 1 ve 3 Şubat'ta iş bırakacak.YUNAN belediye işçileri, meslektaşlarının ölümünden sonra güvensiz çalışmaya son vermek için greve gitti. İş durdurma 8 Ocak'ta Xylokastro belediyesinde bir çöp kamyonunda çalışırken ölen işçi haberiyle alevlendi. Atina'da Attika Yerel Yönetimler İşçi Sendikası, Bağımsız İş Teftiş Kurumu'nun ofislerini işgal ederek binanın önüne dev bir pankart astı. Aktivistlere göre, belediyelerde son yıllarda birçok ölüm oldu.İTALYA'DA benzin dağıtım şirketlerinin bağlı olduğu üç büyük sendika (Faib, Fegica ve Figisc), yaptıkları ortak açıklamada, greve gitme kararı aldıklarını duyurdu. 25-26 Ocak'ta ülke genelinde benzin istasyonlarında grev yapacaklarını açıkladılar. Portekizli öğretmenler ücret ve iş yükü konusunda greve gitmişti. Hollanda'da bölgesel taşımacılık işçileri maaş için grev yapmıştı. İskoçya'daki öğretmenler, 6 Şubat Pazartesi gününe kadar iş bırakıyor.