Avrupa başkentlerinde kira krizi derinleşiyor

Avrupa'da yükselen kira fiyatları ile asgari ücret arasındaki makas giderek açılıyor. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ETUC) yayımladığı son analiz, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümünde iki odalı bir konutun ortalama kira bedelinin, çalışanların brüt asgari ücretini aştığını ortaya koydu.

KİRALAR GELİRİ AŞTI

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan düşük gelirli çalışanlar için barınma maliyetleri ciddi bir ekonomik yük haline gelirken, yaklaşık 13 milyon asgari ücretlinin finansal baskı altında olduğu belirtildi. AB genelinde konut ve fatura giderlerinin hane bütçesindeki payı yüzde 23.6 seviyesine ulaşırken, birçok başkentte kira bedelleri çalışanların toplam gelirini geride bıraktı.

EN YÜKSEK MAKAS PRAG'DA

Verilere göre en dikkat çekici tablo Çekya'nın başkenti Prag'da görüldü. Şehirde ortalama kira 1.710 euroya yükselirken, brüt asgari ücret 924 euroda kaldı. Böylece bir çalışanın yalnızca kira ödeyebilmesi için maaşının yaklaşık yüzde 185'ini ayırması gerekiyor. Benzer bir durum Portekiz'in başkenti Lizbon'da da yaşandı. Ortalama 1.710 euroluk kira bedeline karşılık asgari ücretin 1.073 euro seviyesinde kalmasıyla kira yükü maaşın yüzde 168'ine ulaştı. Budapeşte, Bratislava, Sofya, Atina ve Riga gibi şehirlerde de kira giderleri asgari ücretin yüzde 150'sini aşarak dikkat çekti. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kira oranı yüzde 159 olarak hesaplanırken, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bu oran yüzde 158 seviyesinde ölçüldü.

PARİS'TE KİRA 2.523 EURO

Avrupa'nın önde gelen metropollerinden Paris ve Madrid'de de tablo değişmedi. Paris'te 1.823 euroluk asgari ücrete karşılık ortalama kira 2.523 euroya çıkarken, Madrid'de 1.381 euroluk asgari ücret 1.721 euroluk kira giderini karşılamaya yetmedi. Analiz edilen başkentler arasında asgari ücretin kirayı karşılama oranının en yüksek olduğu şehir Brüksel olarak belirlendi. Belçika'nın başkentinde 2.112 euro olan asgari ücret, 1.476 euro tutarındaki ortalama kiranın yaklaşık yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de ise kiranın asgari ücret içindeki payı yüzde 76 seviyesinde kaldı. Ülke genelindeki ortalamalar incelendiğinde ise Polonya, Fransa ve Yunanistan'da başkent dışındaki bölgelerde barınma maliyetlerinin asgari ücret karşısındaki ağırlığının daha düşük olduğu saptandı.

AYLIK GELİR 2.464 EURO

Gelir düzeyleri açısından bakıldığında AB'de yıllık net ortalama kazanç 29.573 euro (aylık ortalama 2.464 euro) seviyesinde bulunuyor. Lüksemburg, yıllık net 50.410 euro ile çalışanlarına en yüksek gelir standardını sunarken, Bulgaristan 11.074 euroluk yıllık net kazançla listenin son sırasında yer aldı.

MALİYETLER BASKI YARATTI

ETUC verileri, Avrupa genelinde artan konut maliyetleri ile sınırlı ücret artışlarının hanehalklarının harcanabilir gelirini daralttığını ve ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini gösterdi. Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği'nde yaklaşık 12.8 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Eurostat'ın ulusal asgari ücretin yüzde 105'i ve altında maaş alan çalışanları baz alarak hazırladığı verilere göre, kıtanın doğusu ile batısı arasında belirgin bir istihdam kalitesi afrkı var.