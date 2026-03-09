Avrupa Birliği için doğru adres Türkiye

Türkiye İhracatçılar Birliği Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üretim ve tedarik zinciri açısından "Made in Europe" çatısı içinde değerlendirmesine yönelik kararın Türk sanayisi açısından kritik bir eşik olduğunu söyledi. Tecdelioğlu, söz konusu adımın Türkiye'nin Avrupa ile entegrasyonunu güçlendiren ve ihracatçıların rekabet gücünü koruyan stratejik bir gelişme olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE ÜRETİMİN MERKEZİ

Türkiye'nin Avrupa için güçlü bir üretim ve tedarik merkezi olduğuna işaret eden Tecdelioğlu, lojistik avantajlar, güçlü bankacılık altyapısı, kültürel yakınlık ve Avrupa'da yaşayan geniş Türk iş dünyasının ticari ilişkileri kolaylaştırdığını belirtti. Türkiye'nin Avrupa sanayisi için güvenilir bir partner konumunda olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, "Avrupa için doğru adres Türkiye. Güçlü üretim kapasitemiz ve tedarik zincirindeki rolümüz sayesinde karşılıklı bağımlılık devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Avrupa'nın en büyük sektör buluşmalarından biri olan Eisenwarenmesse International Hardware Fair Cologne kapsamında yaptığı değerlendirmede, İran merkezli gerilimin ve bölgedeki güvenlik endişelerinin ziyaretçi ve katılımcı firmalar üzerinde belirsizlik yarattığını belirten Tecdelioğlu, "Ticaretin gelişebilmesi için güven ve konfor ortamı gerekir. Ancak bugün fuar alanında herkesin gözü haber kanallarında ve sosyal medyada" dedi.

SURİYE FIRSAT YARATABİLİR

Tecdelioğlu, Orta Doğu'daki gelişmelerin ticaret açısından yeni fırsatlar doğurabileceğine de işaret etti. Özellikle savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine giren Suriye'nin Türk sanayisi için önemli bir pazar olabileceğini belirtti. Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin tarihsel olarak güçlü olduğuna dikkat çeken Tecdelioğlu, "Suriye'de ticaret yeniden canlanıyor. Lojistik hatların açılması, hava ulaşımının başlaması ve ticari temsilciliklerin aktif hale gelmesiyle birlikte Türk şirketleri için yeni bir pazar oluşuyor" dedi. Suriye'de altyapı, inşaat ve sanayi yatırımlarının artmasının hırdavat ve yapı malzemeleri sektörüne doğrudan talep yaratacağını belirten Tecdelioğlu, Türkiye'nin bölgedeki yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti.



YENİ PAZAR ABD

Tecdelioğlu ayrıca sektörün yeni ihracat rotalarına da dikkat çekti. Almanya'nın yaklaşık 1.2 milyar dolarlık hacimle Türk hırdavat sektörünün en büyük pazarı olduğunu belirten Tecdelioğlu, Almanya'yı Irak, Romanya, Rusya ve ABD'nin takip ettiğini söyledi. ABD pazarının Türk üreticiler için önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını vurgulayan Tecdelioğlu, Türk firmalarının bu pazara yeni yeni adapte olduğunu ifade etti. ABD'nin farklı standartlara ve ticaret kültürüne sahip olduğunu belirten Tecdelioğlu, "İhracatçının bu pazarı daha iyi tanıması gerekiyor. Standartları, sertifikasyon süreçlerini ve dağıtım kanallarını öğrenmek kritik önem taşıyor" diye konuştu.