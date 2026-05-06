Avrupa doğal gaz fiyatları geriledi

Fiyatlardaki azalışta, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık bir mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığına yönelik haber akışı etkili oldu.

Axios'un, isimlerinin açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynaklar ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi söz konusu mutabakat için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor.

Haberde görüşlerine yer verilen iki ABD'li yetkili, taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığını ancak mevcut durumun savaşın başlangıcından bu yana en yakın uzlaşı noktası olduğunu ifade etti.