Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artışı sinyali: Nisan toplantısı kritik olabilir!

Açıklamasında, önümüzdeki haftalarda yeterli verinin elde edilmesi durumunda AMB'nin gerekli adımları atabileceğini belirten Nagel, Nisan ayına kadar faiz artışına ihtiyaç olup olmadığının netleşeceğini söyledi. Nagel, bu ihtimalin kesin olmadığını ancak güçlü bir seçenek olarak masada bulunduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Deutsche Bundesbank Başkanı olan Nagel, mevcut gelişmelerin enflasyon risklerini artırdığını ve özellikle orta vadeli enflasyon beklentilerinin seyrinin para politikası açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi. Bu nedenle konunun erken aşamada göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Nagel, geçtiğimiz hafta da fiyat baskılarının daha da artması durumunda, yetkililerin borçlanma maliyetlerini kısa vadede yükseltmeyi değerlendirmesi gerektiğini savunmuştu.

Öte yandan AMB Başkanı Christine Lagarde, enerji maliyetlerindeki yükselişin geniş çaplı bir enflasyon dalgasına dönüşme ihtimali halinde bankanın hızlı ve kararlı şekilde müdahale edeceğini söyledi. Lagarde, şu aşamada Orta Doğu'daki çatışmanın ekonomik etkilerinin analiz edilmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.