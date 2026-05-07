Avrupa savunma hattı geçildi

Türkiye'nin savunma sanayisinin geldiği nokta dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Yerlilik oranının yüzde 83'e çıkması sonrası ihracat tarafında da gelişmeler hızlandı. Artık Türk savunma sanayisi sadece gelişmekte olan ülkelere değil, Avrupa ve ABD pazarına da girmiş durumda. Avrupa ülkeleri, silah ithalatının yüzde 27'sini Türkiye'den yapıyor. İhracat yaptığı ülke sayısı 185'e ve ürün sayısı da 230'un üzerine çıkan Türkiye, savunma ve havacılık sanayisinde 10.5 milyar dolarlık ihracat rekorunu geçtiğimiz yıl kırdı. 2026 ihracat hedefi 13 milyar dolar olarak belirlendi. İlk 4 ayda 7 milyar dolara yaklaşan ihracat sözleşmesi imzalanırken, sadece SAHA 2026'da 8 milyar dolarlık sözleşmesi yapılacak. Türkiye bu rakamlara son 20 yılda, 248 milyon dolardan geldi. Hatta artık Türk savunma sanayisi firmalarına Avrupa ülkelerinden 'Gelin bizim ülkemizde üretim yapın' teklifi geliyor.

İSPANYOLLARLA İMZALAR ATILDI

SABAH'ın SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda görüştüğü Türk firmaların büyük çoğunluğu artık batılı gelişmiş ülkeleri önemli pazarları haline getirmiş durumda. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı da olan Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Avrupa piyasasının Türk firmaları açısından çok büyük bir pazar haline geldiğini belirtti. Avrupa'nın savunma bütçesini artırdığını ve ürün çeşitliliği ile kalitesi anlamında Türkiye'nin en önemli tedarikçilerden biri haline geldiğini belirten Aliş, fuarda İspanyol merkezli EM&E Grup ile mutabakat zaptı imzaladı. Aliş, "Avrupa'da çok ciddi bir satışımız oluştu. Bölgede ürün satmadığımız ülke kalmadı diyebilirim. Batıda gelişmiş savunma sanayisi olan ülkelerde Türkiye'nin ciddi bir pazarı oluştu" dedi. 80 ülkeye ihracat yapan firmanın toplam rakamı 200 milyon doları buluyor. Fuar kapsamında Avrupalı büyükelçiler ile üst düzey askeri bürokratların stantları gezmesi de dikkat çekti.

ABD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bir diğer firma da SYS Grup ve Canik markası. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, M2 ve M3 silah konseptinin dünyada en çok talep gören ürünlerden olduğunu belirtti. Aral, Fransız Kara Kuvvetleri'nin SYS Grup ürünlerine yönelik test süreçleri başlattığını vurguladı. Aral, bu gelişmenin Avrupa pazarındaki konumlanma açısından stratejik bir eşik olduğunu söyledi. Belçika veya ABD'den alınan ürünlerin artık kendilerinden alınabileceğini vurguladı. Benzer bir şekilde 30x113mm top da en çok talep edilen sistemlerden. ABD'nin bile bu konuda kendileri ile görüştüğünü belirten Aral, "Amerikan Savunma Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. 30x113 özellikle drone'lara karşı inanılmaz bir silah. Özellikle de sürü halinde olan drone'lara. Bir bulut yaratarak drone'ları etkisiz hale getiriyor. ABD'de Gatling Gun var mesela. Ama hızı 250'yi geçmez. Bizim silahımızda 200'den 1250'ye kadar ayarlanabiliyor" dedi.

ROKETSAN NEŞTERİ VURDU

ROKETSAN, dört yeni ürününü tanıttı. Neşter, Cirit Anti-İHA, CİDA ve mini seyir füzesi ilk kez görücüye çıktı. Neşter, patlayıcı kullanmadan hedefi etkisiz hale getirmek için tasarlandı. İçindeki kesici sistem hedefe çarpmadan devreye giriyor ve hedefi vuruyor. Cirit Anti-İHA, özellikle insansız hava araçlarına karşı geliştirildi. 8 kilometreye kadar menzilde İHA'ları etkisiz hale getirebiliyor.

SİLAHLI ROBOTUN ABİSİ GELDİ

Sarsılmaz SAHA'da 20-25-30 mm toplara uzanan ürün çeşitliliğiyle ilgi gördü. 30 mm kara topu 30x173 mm mühimmatla çalışıyor. Bu yeni sistemde kullanıcı, zırh delici veya yüksek infilaklı mühimmatlar arasında uzaktan seçim yapabiliyor. Geçtiğimiz yıl sözü verilen sistem artık devrede. Robotun küçük versiyonu geçtiğimiz yıllarda tanıtılmıştı. Yeni büyük versiyonu silahlı olarak kullanılabiliyor. İlk silahlı robot SARBOT-L modeli daha önceden SAR-109T silah modeli ile birlikte devreye alınmıştı. Ama o model hem silah menzili olarak daha kısaydı hem de merdiven çıkamıyordu. Yeni model 47 kilograma kadar çıktı. Daha çok sensör ile etrafı daha iyi tarıyor. Saatte 7.2 kilometre hıza sahip.

100 BİN KAMİKAZE DRONE İHRAÇ EDECEK

Pasifik Teknoloji de bir ilke imza atarak, ilk ihracatını yaptı. Firmanın anlaşması neredeyse bir yıllık cirosu kadar. Satış kapsamında Pasifik Teknoloji'nin ürettiği 100 bin adet FPV Kamikaze İHA Sistemi MERKÜT, 10 adet insansız helikopter ALPİN, 25 adet mini insansız helikopter DUMRUL, 500 adet DELİ Taktik Kamikaze, 500 adet otonom yer destek ve gözlem ünitesi KORGAN ürünleri müttefik bir ülkenin envanterine girecek. İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah, üç yıl içinde ihracatın cirodaki payını yüzde 80'e çıkarmayı planladıklarını belirtti. Ferah, döner kanatlı insansız helikopter ALPİN'in 1 tonluk versiyonu hazırladıklarını vurguladı.

İNGİLTERE VE ABD'DE ÜRETİME DEVAM

SYS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, Asya-Pasifik'ten Afrika'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiklerini belirterek, şirketin yaklaşık 200 milyon dolarlık cirosunun içinde ihracatın payının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu vurguladı. ABD pazarına yönelik yatırımların devam ettiğini belirten Aral, yerel üretim gereksinimlerinin bu pazarda belirleyici olduğunu ifade etti. ABD'de faaliyet gösteren üretim tesislerinin aktif şekilde çalıştığını ve kapasite artırımı yönünde adımlar atıldığını söyledi. Benzer şekilde Avrupa'da da yerel üretim kabiliyetlerini artırmaya yönelik girişimlerin sürdüğünü belirten Aral, İngiltere'deki yatırımların bu stratejinin bir parçası olduğunu ifade etti.