Avrupa ticaretinin kalbine Türk imzası

Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan ve Avrupa ticaretinin kuzey-güney bağlantısının Alp Dağları'ndaki stratejik geçiş noktası olan Karavanke Tüneli, hizmete açıldı. Cengiz İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen Karavanke Tüneli, Slovenya'da bir Türk yüklenici firmanın tek başına hayata geçirdiği ilk altyapı projesi olma özelliğine sahip. Toplam uzunluğu 7.946 metre olan ve Slovenya ile Avusturya'yı birbirine bağlayan tünel, tüm elverişsiz zemin koşullarına rağmen ileri mühendislik uygulamaları ile 6 yılda tamamlandı. Cengiz İnşaat, tünelin Slovenya sınırları içinde kalan 3.446 metrelik kısmını inşa etti. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje 140 milyon euroya mal oldu.

SEKİZ ÜLKEYİ ETKİLİYOR

Tünelin açılışında konuşan Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, "Proje için iki kez yapılan ihalenin ikisini de kazandık. Ülkede altyapı projesi yapan ilk Türk şirket olduk. Karavanke Tüneli, Alp Dağları'ndaki Hrusica bölgesinde bulunuyor. Burası 8 ülkenin ulaşımını doğrudan etkileyen önemli bir geçiş noktası. Uluslararası ticaret ve turizme de büyük katkı sağlayacak" dedi.



6 YILDA TAMAMLANDI

1991'de tamamlanan, halihazırda gidiş-geliş yönlü olarak trafiğe açık bulunan Karavanke Tüneli yetersiz kalınca, yanına yeni bir tünel daha yapılması için 2018 ve 2019 yıllarında iki ihale düzenlendi. Yapılan ihalelerin ikisini de Cengiz İnşaat kazandı. 18 Ağustos 2020'de kazısı başlayan tünel, 18 Mart 2026'da araç trafiğine açıldı.