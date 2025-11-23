Avrupa ve Ortadoğu’da işbirliği arayışında

Avva Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Atik Gedikli, MAPIC'in verimli geçtiğini belirterek, "Hem mevcut partnerlerimizle bir araya gelerek devam eden projeleri değerlendirme fırsatı bulduk hem de yeni pazarlar için önemli temaslar kurduk. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu'da perakende yapılanması güçlü gruplarla yaptığımız görüşmeler, geleceğe yönelik iş birlikleri açısından umut vericiydi" dedi.MAPIC'in uluslararası perakende ekosisteminin nabzını tutan önemli bir platform olduğuna vurgu yapan Nihan Atik Gedikli, şöyle konuştu: "Bu yıl Türk markalarının güçlü katılımı, ülkemizin perakende dinamizmini global ölçekte görünür kıldı. Avva olarak fuarın bize sağladığı en önemli katkı marka kimliğimizi, mağaza konseptimizi ve global büyüme vizyonumuzu doğru paydaşlara aktarma fırsatı sunması oldu. Türk perakendecilerinin kolektif gücünün her geçen yıl daha fazla ilgi çektiğini görüyoruz. Bu birlikteliğin gelecekte daha da büyüyerek MAPIC'te güçlü bir şekilde temsil edileceğine inanıyoruz. Biz de Avva olarak bu yapı içinde yer almaya devam edeceğiz."2026'da hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonlarında dengeli, kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini söyleyen Nihan Atik Gedikli, "Türkiye'de mevcut mağaza ağımızı güçlendirirken, dijitalleşme yatırımlarını önceliklendiriyoruz" diye konuştu.