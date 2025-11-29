Avrupa’da aracı Orge şarj edecek

Elektrik taahhüt sektöründeki tecrübesini e-mobiliteye taşıyan Orge Elektrik, Türkiye'nin yerli şarj istasyonu üretiminde öncü markalarından biri haline geliyor. Şirket, mühendislik gücüyle geliştirdiği donanım ve yazılım çözümleri sayesinde hem iç pazarda hem de Avrupa'da rekabet edecek seviyeye ulaştı. Orge Elektrik CEO'su Nevhan Gündüz, elektrikli araç pazarının yalnızca otomotiv değil, enerji altyapısını da yeniden şekillendirdiğini belirterek, "Bu dönüşümde yerli üretim eksikliği ve ithal sistemlerin yüksek maliyeti büyük bir fırsat oluşturdu. Biz de bu alandaki mühendislik yetkinliğimizi şarj teknolojilerine yönlendirdik" dedi. Önümüzdeki yıllarda elektrikli araç şarjına 100 milyon TL'nin üzerinde ilave yatırım yapacaklarını açıklayan Gündüz, bu yatırımla, yeterli araç sayısına ve talebe ulaşılması durumunda 20 bin soket kapasitesi ve 5 bin noktada aktif istasyona ulaşacaklarını kaydetti. Gündüz, "Bu yatırımlar sayesinde hem ihracat payımızı artıracağız hem de Avrupa pazarında güçlü bir Türk markası olarak konumlanacağız" diye konuştu.