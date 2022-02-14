Avrupa’da benzin fiyatları rekor kırdı

Rusya ile Ukrayna
arasındaki gerilimin etkisiyle enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, Avrupa'nın birçok ülkesinde akaryakıt fiyatlarını zirveye taşıdı. Enerji tedarikinde büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'da, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında yükseliş devam ediyor.
DOĞALGAZDA % 14 ARTIŞ
Moskova-Kiev hattında sıcak çatışma beklentisinin artmasıyla Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatı yüzde 14 artarak 88 euroya çıktı. Fiyatlar geçen yıl bu dönemde 18 euro seviyesindeydi. Avrupa, tükettiği gazın yaklaşık yüzde 40'ını, bir başka deyişle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor.
PETROL 8 YILIN ZİRVESİNDE
Rusya-Ukrayna gerilimi petrol fiyatlarını da etkiliyor. ABD
'li yetkililerin iki ülke arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamaların ardından petrol fiyatları hızla artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu ay başında 90 dolar seviyesine ulaşan Brent petrolün varili, 95 doların üzerine çıktı. Fiyatlar, olası bir işgalin ABD ve Avrupa yaptırımlarını tetikleyebileceğine ve Rusya'nın ihracatının kesintiye uğramasıyla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişelerle yükselmeye devam ediyor.
İNGİLTERE'DE YÜKSELDİ
Söz konusu yükseliş, Avrupa ülkelerindeki akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. İngiltere
, Almanya
, Belçika
, İtalya
ve İsviçre
gibi ülkelerde akaryakıt fiyatlarında rekor artışlar yaşandı. İngiltere'de ortalama benzin fiyatı 12 Şubat itibarıyla litre başına 1.47 sterlin, motorin fiyatı ise 1.51 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere'de hayat pahalılığı, hafta sonu Londra
'da yapılan gösterilerle
ALMANYA'DA 10 YILIN EN YÜKSEĞİ
Almanya'da benzinin (E10) litre fiyatı 1,71 euroya ulaşarak, 2012'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Belçika'da da benzin litre fiyatı 1,79 euroya çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İtalya'da benzinin litre fiyatı geçen hafta içinde 2 euroyu geçerek rekor kırdı. İsviçre'de ise 95 oktan benzinin, fiyatı 2 franga çıkarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.