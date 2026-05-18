Avrupa’da doğal gaz fiyatları 6 haftanın zirvesinde! Hürmüz Boğazı krizi LNG akışını vurdu

ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri, tarafların sert tutumlarını sürdürmesi nedeniyle çıkmaza girdi. Boğazdaki belirsizlik devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşma konusunda daha hızlı hareket etmesi çağrısında bulunarak sabrının tükenmek üzere olduğunu ifade etti. Öte yandan hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir nükleer tesise düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonrası çıkan yangın, bölgedeki ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması gerektiği konusunda ortak görüş bildirmesine rağmen, deniz ticaretinin normale dönmesi adına somut bir adım atılamadı.
Çatışmaların şubat ayı sonunda başlamasından bu yana, özellikle Katar'daki LNG üretim tesislerinin etkilenmesi Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatında aksamalara yol açtı. Uzmanlar, kış öncesi depolama hedeflerini tamamlamaya çalışan Avrupa için bu sürecin ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor.