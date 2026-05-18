Avrupa’da doğal gaz fiyatları 6 haftanın zirvesinde! Hürmüz Boğazı krizi LNG akışını vurdu

ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri, tarafların sert tutumlarını sürdürmesi nedeniyle çıkmaza girdi. Boğazdaki belirsizlik devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşma konusunda daha hızlı hareket etmesi çağrısında bulunarak sabrının tükenmek üzere olduğunu ifade etti. Öte yandan hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir nükleer tesise düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonrası çıkan yangın, bölgedeki ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.