Avrupa’da doğalgaz fiyatları son dört yılın rekorunu kırdı

Orta Doğu'da artan gerilim, küresel enerji piyasalarında dalgalanmayı büyütüyor. Katar'daki en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz tesisinin hedef alınmasıyla birlikte Avrupa'da doğalgaz vadeli işlemlerinde yüzde 35'e varan yükseliş kaydedildi.

İsrail'in, İran'daki Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırının ardından İran, angajman kuralları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki büyük bir LNG tesisini hedef aldı. Karşılıklı bu hamleler, özellikle Avrupa için arz güvenliği riskini artırdı.

AVRUPA YAZ AYLARINDA LNG YARIŞINA GİREBİLİR

Gelişmeler, Avrupa'nın kış sonrası düşük seviyelerde kalan gaz depolarını yeniden doldurmaya çalıştığı kritik bir döneme denk geldi. Bu durum, bölge ülkelerinin yaz boyunca daha fazla LNG alımı yapmasına ve Asyalı alıcılarla rekabet etmesine yol açabilir.

UZMANLARA GÖRE KRİZ KISA SÜREDE BİTMEYECEK

Global Risk Management Baş Analisti Arne Lohmann Rasmussen, Katar'dan LNG sevkiyatının uzun süre aksayabileceğini belirtti. Rasmussen, savaş sona erse ve Hürmüz Boğazı yeniden açılsa bile piyasadaki krizin hemen sona ermeyeceğine dikkat çekti.

KATAR'DAKİ HASAR PİYASALARI DAHA DA TEDİRGİN ETTİ

Katar'ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bulunan dünyanın en büyük LNG ihracat tesislerinden birinde saldırı sonrası ciddi hasar oluştuğunu açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı ise yaşananları egemenliğe açık ihlal ve tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirdi.

İsrail'in daha önce İran'daki kritik Güney Pars sahasını hedef aldığı, Tahran'ın da buna karşılık Körfez'deki enerji altyapılarını "meşru hedef" ilan ettiği biliniyor. Tırmanan gerilim, petrol fiyatlarını dengeleme çabalarını da zorlaştırıyor.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Donald Trump'ın İsrail'in Güney Pars saldırısından haberdar olduğu ve bunu İran'a mesaj olarak gördüğü ifade ediliyor. Ancak Trump'ın, İran'ın enerji altyapısına yönelik yeni saldırılara karşı temkinli olduğu da belirtiliyor.