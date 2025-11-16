Avrupa’da iflas başvuruları yükseldi

Avrupa Birliği (AB) genelinde yeni şirket kayıtları bir önceki çeyreğe kıyasla artarken iflas başvurularında ise ciddi oranda artış olduğu görüldü. Eurostat verilerine göre 2025'in üçüncü çeyreğinde AB'de yeni şirket kayıtları bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4 artarken, iflas başvuruları da aynı dönemde yüzde 4.4 yükseldi. Toplamda 5 sektörde iflaslar artarken, 3 sektörde düşüş kaydedildi. İflaslarda en büyük artış konaklama ve yiyecek hizmetlerinde (%+20.7) görülürken, bunu ulaşım (%+18.7) ve finansal hizmetler (%+14.1) takip etti. Buna karşılık, bilgi ve iletişim sektöründe iflaslar % 4.8 geriledi. İnşaatta % 3.1, sanayide ise % 0.1'lik düşüş oldu.