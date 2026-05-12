Avrupa'da patates krizi
Giriş Tarihi: 12.05.2026 11:18 Son Güncelleme: 12.05.2026 11:26

İran-ABD savaşı küresel enflasyon riskinin artmasına neden olurken bazı temel gıda ürünlerinde fiyat artışlarını tetikledi. Avrupa genelinde patates fiyatları rekor seviyelerde arttı.

ABD-İran savaşı petrolle beraber farklı ürünlerin fiyatlarını da etkiliyor. Avrupa'da savaş nedeniyle patates fiyatları yüzde 705 artarak 100 kilogram başına 2.11 avrodan 18.50 avroya çıktı.

Buna rağmen kıtada patates piyasasında tam tersi bir durum söz konusu. Son zamanlarda yaşanan arz sıkıntılarının yüksek fiyatlarına neden olmasıyla Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa'daki üreticiler ekim alanlarını önemli ölçüde genişletti.

Hava koşullarının patates tarımını desteklemesiyle kıtada rekor hasat gerçekleşti. Ancak ortaya çıkan yoğun arz nedeniyle işleyici firmalar ve ihracatçılar stokları eritmekte zorlanırken üretici fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

Bazı düşük kaliteli ürünlerin hayvan yemi ya da sanayi kullanımına yönlendirildiği, hatta kimi bölgelerde negatif fiyatlamaların görüldüğü ifade edildi.

Buna rağmen yatırımcıların gelecekte yaşanabilecek maliyet artışlarına odaklandıkları ifade ediliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
