Avrupa’dan kutsal topraklara direkt uçacak

Giriş Tarihi: 19.10.2025

Corendon Airlines, Royal Avis tur operatörü iş birliğiyle yeni bir proje başlattı. Almanya'da Düsseldorf, Hannover, Köln, Frankfurt ve Nürnberg; Avusturya'da Salzburg ve Viyana; Hollanda'da ise Amsterdam havalimanlarından ekim, aralık ve ocak aylarında kutsal topraklara özel charter seferleri düzenlenecek. Toplam 10 bin yolcunun taşınması planlanıyor. İlk sefer, geçtiğimiz hafta pazartesi Köln/ Bonn Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. Corendon Airlines Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, "Bu, sadece bir seyahat hizmeti değil, aynı zamanda maneviyatı yüksek bir yolculukta misafirlerimizin yanında olma sorumluluğumuzun göstergesi" dedi.
