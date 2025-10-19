Avrupa’dan kutsal topraklara direkt uçacak

Corendon Airlines, Royal Avis tur operatörü iş birliğiyle yeni bir proje başlattı. Almanya'da Düsseldorf, Hannover, Köln, Frankfurt ve Nürnberg; Avusturya'da Salzburg ve Viyana; Hollanda'da ise Amsterdam havalimanlarından ekim, aralık ve ocak aylarında kutsal topraklara özel charter seferleri düzenlenecek. Toplam 10 bin yolcunun taşınması planlanıyor. İlk sefer, geçtiğimiz hafta pazartesi Köln/ Bonn Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. Corendon Airlines Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, "Bu, sadece bir seyahat hizmeti değil, aynı zamanda maneviyatı yüksek bir yolculukta misafirlerimizin yanında olma sorumluluğumuzun göstergesi" dedi.