Avrupalı alıcılar Türkiye’den vazgeçmedi

Artan maliyetler ve kur seviyesinden dolayı fiyat tutturmakta zorlanan Türk hazır giyim sektörü, ana pazarı Avrupa'dan sipariş almaya devam ediyor. Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) Başkanı Mustafa Balkuv, yıllardır ilişkide oldukları Avrupalı dev alım grupları ve ünlü markaların rakipleriyle arasındaki fiyat makası yüzde 40-50 oranında açılan Türkiye'den alım yapmaya devam ettiğini söyledi. Sektörün ana pazarının Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere olduğunu söyleyen Balkuv, "Avrupalı Türkiye'den vazgeçmedi, her şeye rağmen de vazgeçeceklerini düşünmüyorum" dedi.

ARTAN MALİYETLER

Dünyada Türk firmalarının ürün satmadığı bir ülkenin olmadığını söyleyen Balkuv, "Özellikle ana pazarımız konumundaki Avrupalı markalarla yıllara dayanan ilişkilerimiz var. Yüksek bilgi birikimi ve kaliteli üretimle ihracatımıza devam ettirmeye çalışıyoruz. Ülkemize döviz kazandıran ve yüksek istihdam sağlayan bir sektörüz" şeklinde konuştu. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştıklarını dile getiren Balkuv, artan maliyetlerin sektör oyuncularını zorladığını anlattı. Yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan sektörün bu süreci devam ettirmekte zorlandığını da sözlerine ekleyen Balkuv, "Sektörden çok firma yurtdışına gitmeye başladı, gitme hazırlığında olanlar var" diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİYİZ

Sektör olarak yerli ve milli kelimelerinin tam karşılığı olduklarını söyleyen Balkuv, şunları kaydetti: "Son yıllarda en çok bu kavram öne çıkarılıyor. Biz gerçek anlamda yerli ve milliyiz. Trikocular olarak iki yıl önce 360 milyon adet üretimle, 2 milyar 615 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıl ise 236 milyon adet üretim yaparak, ülkemize 2 milyar 239 milyon dolarlık döviz getirdik. Yaratığımız değerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha katma değerli üretim ve bir miktar küçülmeyle üretimi devam ettirmeye çalışıyoruz"

YÜKSEK KATMA DEĞER

Hazır giyim içinde en yüksek katma değerli ürün grubunun triko olduğunu söyleyen Balkuv, "Hazır giyimin yüzde 12-13'ünü oluşturan trikonun kilogram değeri 27 dolarlara kadar çıkıyor. 150 bin civarında istihdam yaratıyoruz. Öte yandan en fazla kadın çalıştıran bir sektörüz" dedi. Sektörde büyük firmalardan kapanan ya da konkordato ilan eden olmadığı bilgisini veren Balkuv, buna karşın kapanan küçük firmaların olduğunu belirtti.