Avrupalı tedarikçiler Çinlilerle rekabet edemiyor

Otomotiv dünyasında esen Çinli markaların rekabet gücüne Türkiye otomotiv tedarik sanayinin temsilcisi Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği de vurgu yaptı. TAYSAD Başkanı Yakup Birinci, 2025 son üye toplantısında dünyadaki değişimlere dikkat çekti.Çinli markaların hız ve verimlilikte önemli bir avantaja sahip olduklarını vurgulayan Yakup Birinci şöyle devam etti:"Avrupa'da 42 ile 63 ay arasında gerçekleştirilen araç geliştirme döngüsü Çinli markalar için yalnızca 24-30 ay aralığında. Bu da Çinli oyuncuların geliştirme döngülerinin iki kat daha hızlı olduğu, pazar değişikliklerine hızla yanıt verdikleri sonucunu ortaya çıkarıyor. Avrupalı markalar yılda üç kez havadan yazılım güncellemeleri yapabilirken Çinli markalarda bu, yılda 10'u buluyor. Bu da Çinli oyuncuların geliştirme döngülerinin iki kat daha hızlı olduğu, pazar değişikliklerine hızla yanıt verdikleri sonucunu ortaya çıkarıyor. Avrupalı tedarikçiler daha hızlı tempoya uyum sağlayamıyor."