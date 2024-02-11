Avrupa’nın kalbine dev Türk ticaret merkezi

Mobilya ve ev tekstili sektöründe satış yapan Türk ihracatçılar için Avusturya'nın başkenti Viyana'da lojistik merkez niteliğinde bir yatırım gerçekleştirildi. Viyana şehir merkezine 15 dakika uzaklıkta 20 bin metrekare satış bölümü ve toplam 26 bin metre karelik alandan oluşan yatırımı eski Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin firması Gülle Tekstil hayata geçirdi.Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanı olduğu dönemde Türk firmaları için yapılan ticaret merkezleri projesinin bürokratik bakış açısı ve doğru yönlendirme olmaması nedeniyle başarısız olduğunu belirten Gülle, "O projeye bir özel sektör bakış açısı gerekiyordu. Homeland adı altında bir marka yarattık. Marka bilinirliğimiz her geçen gün artıyor. 200-300 mağazası olan markalarımız var. Bu lojistik merkez ile Avrupa pazarına girmek, buradaki pazar payını artırmak isteyen tüm üretici ve ihracatçımız için büyük bir fırsat olacağını düşünüyoruz. İnşallah başarılı olursak Avrupa'da hem biz hem de başkaları bunu devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.amacının ihracat pazarı arayışı olan Türk firmaları için bir 'lojistik merkez' kurmak olduğunun bilgisini paylaşan Gülle, "Mobilya ve ev ihtiyaçlarının tüm ürünleri olacak. Çataldan kaşığa, mumdan havluya, çarşaftan halıya, koltuk takımlarından masa, sandalyeye ve bunun gibi her şeyin olduğu bir yapı olacak" dedi. Yatırım yapılan yerin marka bilinirliğinin de çok yüksek olduğunun bilgisini paylaşan Gülle; "Macaristan, Slovenya, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden alıcıların merkezi oldu. Amacımız, ihracat hedefleyen Türk firmalarımız için lojistik bir merkez kurmak. Bu anlamda tüm mobilya ve ev ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler bu merkezde yer alacak." dedi.GÜLLE, ayrıca projenin benzerlerini farklı ülke ve coğrafyalarda da devam ettireceklerini vurguladı. Viyana'daki AVM ile yeni bir model yaratacaklarına değinen Gülle sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'ya ihracat yapan Türk markaları için önemli bir nokta olacak. Konuştuğumuz tüm üretici ihracatçılar burada olmak için olumlu dönüş yapıyor. İnanıyoruz ki Türk markalarımız orayı fazlasıyla dolduracaktır."