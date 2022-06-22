Bir toplum içinde en önemli olgulardan biri adalettir. Adalet her açıdan sağlanmalıdır. Bunu da sağlamayı görev edinmiş meslekler arasında avukatlık bulunmaktadır. Dünya tarihinde 13. Yy'da oluşmaya başlamış bu meslek dalı 1861 yılından bu yana ülkemizde varlığını sürdürmektedir. Günümüzün en popüler mesleklerinden olan ve birçok gencin hayalini kurduğu avukatlık ile ilgili tüm bilgileri hazırladık. İşte detaylar…

Avukat nasıl olunur?

Avukat olmak için diğer saygın meslek türleri gibi öncelikle liseyi bitirmek gerekiyor. Daha sonra ise üniversite sınavlarından iyi bir puan alıp hukuk fakültesini kazanmak gerekiyor. Hukuk fakültesi üniversitelerde okuması en zor bölümler arasındadır. 4 sene boyunca eğitim alacak olan kişiler birçok milletin hukuk tarihini görürler. Hukuk fakültesi bitirildikten sonra ise avukatlık stajına başlamak gerekmektedir. Tam olarak 1 yıl süren avukatlık stajı 6 aylık mahkemede 6 ayda en az 5 yıl deneyimli bir avukatın yanında yapılır. Avukatlık stajı yapan bir kişi bu süre zarfında herhangi bir iş yerinde çalışamaz.

Avukatlık stajı biten kişi Türkiye Barolar Birliği'ne stajının bittiğini ve avukatlık ruhsatını almak için başvurur. Daha sonra uygun görülmesinde halinde verilir.

Avukat olmak için gerekli olan şartlar nelerdir?

Avukat olmak için belli başlı bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartları sizler için sıraladık;

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.

Hukuk fakültesi mezunu olmak

Mülga şartı

Kayıtlı olacak büronun ikametgahında bulunmak

Avukatların Taşıması Gereken Özellikler Nelerdir?

Avukatların taşıması gereken özellikler şunlardır:

Yenilikçi ve özgün bir düşünce sistemini benimsemiş olan, olaylara geniş çerçeveden bakabilmesini bilen ve yaratıcılığını kullanabilen biri olması gereklidir. Dolayısı ile zorlu durumlar ile karşılaşıldığında, etkili bir çözüm üretebilme gücü olan biri olmalıdır. Analitik düşünebilen biri olması gereklidir. Avukatlar bir dava içerisinde, bambaşka faktörler ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu faktörlerin ayrı ayrı değerlendirilip, ortak bir sonuca bağlanabilmesi için ise; kişinin analitik düşünebilmesi gereklidir. Avukatlık insanlar ile doğrudan iletişim kurmayı gerektiren bir meslektir. Dolayısı ile avukatlık yapacak olan bir kişinin iletişim becerilerinin kuvvetli olması gereklidir. İyi bir dinleyici olmasının gerekmesinin yanı sıra, empati yeteneği olan ve karşısındakini anlamakta sorun yaşamayan biri olması gereklidir. Avukat olmak isteyen kişinin diksiyonunun düzgün olması gereklidir. Aynı zamanda yapacağı konuşmaların süreçlerini ne şekilde yöneteceği konusunda da bilinçli olmalıdır. Avukatların meslekleri süresince aktif olarak okuması gereken konular karşılarına çıkacaktır. Dolayısı ile hızlı okuma ve anlama becerisi olan kişiler bu meslek için daha uygundurlar. Avukatların sıklıkla dilekçe yazmasını gerektiren konular karşılarına çıkacağı için; konuşma dillerinin yanında yazım dillerini de geliştirmeleri gereklidir. Kullandıkları dillerin kurallarına oldukça hakim olmalılardır. Avukatların devamlı olarak araştırma içerisinde olmaları gereklidir. Çünkü bazı davalar ile emsal örnek taşıyabilecek olaylarla karşılaşmalarının yanı sıra, değişen yasalar hakkında da bilgi sahibi olmaları gereklidir.

Avukatlık Yapamayacak Olanlar Kimlerdir?

Avukatlık yapamayacak olan kişiler şunlardır:

Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, irtikap, nicelikli zimmet, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas, ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlardan hüküm giymiş veya herhangi bir suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin avukatlık yapabilmeleri mümkün değildir. Aldıkları cezaları para cezasına çevirebilmiş veya cezalarını affa uğratabilmiş olsalar bile avukatlık yapabilmeleri mümkün değildir.

Herhangi bir disiplin kararı ile avukatlık veya memurluk niteliğini yitirdiği kesinleşmiş olan kişilerin avukatlık yapabilmesi mümkün değildir.

Mahkeme kararı sonucu herhangi bir kısıtlaması olan kişilerin avukatlık yapabilmesi mümkün değildir.

Avukatlığın gerektirdiği tutum ve davranışlara sahip olmayan ve çevresinde de bu şekilde bilinen bir kişinin avukatlık yapabilmesi mümkün değildir.

Avukatlık mesleği ile ters düşen bir başka işle uğraşan bir kişinin avukatlık yapabilmesi mümkün değildir.

Bedensel ya da zihinsel engeli olan veya avukatlık mesleğini sürdürmesine engel bir durumu olan kişilerin avukatlık yapabilmesi mümkün değildir.

Hakkında aciz kararı olan kişiler; bu kararı kaldırmadıkları sürece avukatlık yapamazlar.

Avukatlık Eğitimi Nasıldır?

Avukatlık eğitimi; üniversitelerin 4 senelik Hukuk Fakültelerinde alınmaktadır. Kişinin avukatlık yapabilmesi için tek yolu, hukuk fakültesini bitirmektir ve sonrasında avukatlık ruhsatını alabilmesidir. Ayrıca adalet ön lisans programını bitiren kişilerin; Dikey Geçiş Sınavı'na yani DKS'ye girerek hukuk fakültelerine yerleşebilmeleri mümkündür. Hukuk okuyanların %0.3'ü, bu şekilde hukuk okumaya başlamaktadır. Hukuk fakültelerinde kişilerin ön eğitimde başarı ile geçmek zorunda oldukları dersler; mantık, sosyoloji, tarih, Türkçe ve kompozisyondur. Bu dersleri başarı ile veremeyen kişilerin hukuk fakültesinden mezun olabilmesi mümkün değildir. Hukuk Fakültelerinde alınan eğitimler şunlardır: