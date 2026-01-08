Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu! İşte 2026 güncel CMK tarifesi

Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlara 6 bin 904, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 2 bin 883, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için de 12 bin 387 lira ödenecek.

Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlara 6 bin 904, çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için ise 12 bin 387 lira ödeme yapılacak.