Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu! İşte 2026 güncel CMK tarifesi
Giriş Tarihi: 8.01.2026 08:47 Son Güncelleme: 8.01.2026 11:00

Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu! İşte 2026 güncel CMK tarifesi

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2026 Yılı Tarifesi belli oldu.

AA Ekonomi
Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu! İşte 2026 güncel CMK tarifesi
  • ABONE OL

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre soruşturma evresinde takip edilen işler için avukatlara 4 bin 27, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için de 6 bin 273 lira ödeme yapılacak.

Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlara 6 bin 904, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 2 bin 883, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için de 12 bin 387 lira ödenecek.

Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlara 6 bin 904, çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için ise 12 bin 387 lira ödeme yapılacak.

İcra ceza ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için avukatlara 6 bin 904 lira, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 12 bin 387 lira, Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için ise 13 bin 945 lira ödenecek.

Tarife, 1 Ocak'tan itibaren geçerli sayılacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu! İşte 2026 güncel CMK tarifesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz