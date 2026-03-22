Avustralya enerji krizinin eşiğinde: Dizel kıtlığı nedeniyle karne sistemi planı devreye giriyor

.Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler, Avustralya'yı ciddi bir enerji krizinin eşiğine getirdi. 2026'ya son derece düşük dizel stoklarıyla giren ülkede, tedarik sıkıntısı madencilikten tarıma birçok sektörde üretim ve ticaret akışını olumsuz etkileyebilir. Orta Doğu'daki savaşın üçüncü haftasına gelinmesi ve enerji altyapısına yönelik saldırılar, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte küresel arzı baskılıyor ve Avustralya'yı zorlu bir duruma sokuyor.

Morgan Stanley raporuna göre, ülkenin günlük dizel ihtiyacını karşılama oranı kritik seviyede. İthalattaki dalgalanma ise piyasalarda benzeri görülmemiş belirsizliklere yol açıyor. Uzmanlar, arz sıkıntısı nedeniyle karneye geçişin zorunlu hale geleceğini, sektörler arasında önceliklendirme yapılacağını ve stratejik rezervlerin devreye alınacağını öngörüyor.

Özellikle madencilik, tarım ve tüketici sektörleri dizel kıtlığından etkilenecek. Bu durum haneler için enflasyonist baskıyı artırırken, hükümet toplu taşımayı destekleme, evden çalışma uygulamalarını yaygınlaştırma ve stratejik rezervleri kullanma gibi önlemler üzerinde çalışıyor.

Ayrıca sektörler önceliklendirilerek temel hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi ve yüksek katma değerli ihracat kalemlerinin korunması planlanıyor. Ancak uzmanlar, önlemlerin etkinliğinin küresel arz şokunun hızına bağlı olduğunu vurguluyor.

Piyasalar şu anda enerji krizinin süresi ve şirket karlılıkları üzerindeki etkisine odaklanmış durumda. Dizel kıtlığı derinleşirse limanlarda darboğazlar yaşanabilir ve bu durum küresel emtia zincirine yayılabilir. Karne sistemi altında operasyonlarını sürdürebilme kapasitesi, büyük sanayi şirketleri için kritik önemde olacak; hükümet müdahaleleri ile piyasa dinamikleri arasındaki denge, Avustralya doları ve enerji yoğun sektörlerin uzun vadeli cazibesini belirleyecek.