Avusturyalı yeşil enerji şirketleri Türkiye’deki yatırımlara odaklandı

Yeşil teknolojiler alanında faaliyet gösteren Avusturyalı 12 şirketin buluşması, Büyükelçilik Ticaret Müsteşarlığının Ankara Ofisi'nde gerçekleşti.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Christian Maier, burada yaptığı konuşmada, yeşil teknolojiler alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ülkesinin Avrupa'nın kalbinde yer aldığını belirten Maier, "Avusturya, yaklaşık 9,1 milyon insanın anayurdudur. Hükümetimizin hedefi, 2030'a kadar yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçmek ve 2040'a kadar karbon nötr hale gelmektir. Avusturya'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 80'i yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor ve bu da Avusturya'yı şu anki AB lideri yapıyor." dedi.

"GreenTech" isminin, "yeşil teknoloji" kavramından geldiğine işaret eden Maier, bunun hem üretim sürecinde hem de tedarik zincirinde çevre dostu teknolojileri vurguladığını söyledi.

Maier, bunun temiz enerji üretimini ve çevreye fosil yakıtlardan daha az zararlı alternatif yakıtların kullanımını içerdiğini ifade ederek, çevre teknolojileri, enerji verimliliği ve alternatif enerji üretiminin Avusturya'da uzun bir geleneğe sahip olduğunu anlattı.

İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI DA DEĞERLENDİRİLDİ

2019 yılında Avusturya'nın "GreenTech" endüstrisinin yaklaşık 12 milyar avro satış gerçekleştirdiğine dikkati çeken Maier, şöyle konuştu:

"Bu sektör yaklaşık 40 bin kişiyi istihdam etti. Diğerlerinin yanı sıra bu başarılar, Avusturya ekonomisinin belirgin ihracat, araştırma ve inovasyon faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Sektördeki ihracat kotası yüzde 72 civarındadır. GreenTech sektörü Türkiye'de de yükselişte. Hidroelektriğe ek olarak son yıllarda güneş, rüzgar, biyokütle ve jeotermal enerjiden elde edilen yenilenebilir enerjilere birçok yatırım yapıldı. Örneğin rüzgar enerjisine çok fazla yatırım gerçekleştirildi ve bu da Türkiye'yi bu alanda en çok yatırım yapan ilk 5 Avrupa ülkesinden biri haline getirdi."

Açılış konuşmasının ardından, mühendislik, atık yönetimi, yeşil ve yenilenebilir enerji, biyogaz tesisi, güneş enerjisi, hidroelektrik santrali ve buna yönelik çözümler üreten AFRY, ANDRITZ HYDRO Türkiye, BERTSCHenergy, BIOGEST, Global Hydro, Hamburger Recycling Turkey Atık Yönetı̇mı̇ AŞ, Inntech Mühendislik, SEDA Araç Geri Dönüşüm Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti, Renewac, SOLID Solar Energy Systems GmbH, TÜV Austria ve Voith Hydro firmalarından temsilciler de şirketlerini tanıtarak, faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Etkinlikle, halen Türkiye'de yeşil enerji alanında yatırımlarda bulunan veya yatırım yapmak isteyen firmalar buluşturularak iş birliği imkanları değerlendirildi.

Avusturya Ekonomi Odaları Birliğinin dış ticaret örgütü niteliğindeki ADVANTAGE AUSTRIA, Ankara ve İstanbul'daki iki ofisiyle 70 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor.