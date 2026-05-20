AXA’nın global liderleri Gelecek Fakültesi’nde genç sigortacılarla buluştu

AXA Türkiye
'nin sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlama ve kalıcı çözümler üretme vizyonuyla hayata geçirdiği "Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme için Gelecek Fakültesi" programı, altıncı döneminde sürpriz konuklara ev sahipliği yaptı. AXA International Markets (IMa) CEO'su Hassan El-Shabrawishi ile AXA International Markets (IMa) İş Geliştirme Başkanı, Afrika & Türkiye CEO'su ve AXA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nuria Fernandez Paris, Türkiye ziyaretleri sırasında şirketin Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen eğitimleri yerinde izledi. Genç sigortacılarla buluşan global liderler, sektöre ilişkin değerlendirmelerini ve deneyimlerini paylaştı. Global yöneticilerin fakülteyi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken buluşmayla ilgili görüşlerini paylaştı: "Acentelerimizin profesyonelleşmesini desteklemek ve onları hızla değişen dünyanın gerektirdiği yetkinliklerle güçlendirmek, sektörümüzün sürdürülebilirliği açısından kritik bir öncelik taşıyor. Bu anlayışla 6 yıldır kararlılıkla devam ettirdiğimiz 'Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme için Gelecek Fakültesi', sektörümüzde örnek bir gelişim platformu niteliğini taşıyor. Çünkü biliyoruz ki bu yolculuğun merkezinde acentelerimiz var. Onların yetkinliklerini geliştirmek ve geleceğin ihtiyaçlarına bugünden hazır hale getirmek, sürdürülebilir başarının temelini oluşturuyor. Müşterilerimiz için yarattığımız değer ise bu güçlü dönüşümün doğal bir yansımasıdır. Global yöneticilerimizin fakültemizi ziyaret ederek acentelerimizle birebir temas kurması ise bizim için son derece kıymetli."