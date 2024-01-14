Aydınlatma direkleri ‘şarj istasyonu’ olacak

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliğinde 6 yıllık yol haritasını içeren 2030 stratejisini ve eylem planını açıkladı. Bakanlık koordinasyonunda yürütülecek projeler çerçevesinde aydınlatma direklerinin de artık 'şarj istasyonu' olarak faaliyete geçeceği açıklandı. 61 eylem ve 265 faaliyeti içeren eylem planı ile Türkiye'de GSYİH başına tüketilen enerji miktarının 2000 yılı verilerine kıyasla yüzde 42 oranında azaltılması hedefleniyor. Eylem planında öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde sıralanıyor:Araç ve insan yoğunluklarını tespit edebilen yapay zekâya dayalı uygulamaların kullanılması teşvik edilecek.Çin-İpek Yolu örneğindeki gibi Yüksek Hızlı Tren hatlarında yük taşımacılığına yönelik çalışmalar yapılacak. Sulamada güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımı desteklenecek.Şehir merkezlerinde motorlu araç kullanımına kapalı, bisiklet ve yaya yolları, alanları oluşturulacak.Milli Akıllı Sayaç Projesi kapsamında enerji tüketimi yüksek tüketicilerden başlayarak akıllı sayaçlar yaygınlaştırılacak ve akıllı sayaçların toplam sayaçlara oranı yüzde 25'i aşacak.Gayrimenkul ilanlarında yapının EKB (Enerji Kimlik Belgesi) bilgisinin eklenmesi ve sektördeki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak bilincin artırılması sağlanacak.