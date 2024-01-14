Aydınlatma direkleri ‘şarj istasyonu’ olacak

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliğinde 6 yıllık yol haritasını içeren 2030 stratejisini ve eylem planını açıkladı. Bakanlık koordinasyonunda yürütülecek projeler çerçevesinde aydınlatma direklerinin de artık 'şarj istasyonu' olarak faaliyete geçeceği açıklandı. 61 eylem ve 265 faaliyeti içeren eylem planı ile Türkiye'de GSYİH başına tüketilen enerji miktarının 2000 yılı verilerine kıyasla yüzde 42 oranında azaltılması hedefleniyor. Eylem planında öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde sıralanıyor:
AKILLI TRAFİK IŞIKLARI:
Araç ve insan yoğunluklarını tespit edebilen yapay zekâya dayalı uygulamaların kullanılması teşvik edilecek.
HIZLI YÜK TAŞIMACILIĞI:
Çin-İpek Yolu örneğindeki gibi Yüksek Hızlı Tren hatlarında yük taşımacılığına yönelik çalışmalar yapılacak. YENİLENEBİLİR İLE SULAMA:
Sulamada güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımı desteklenecek.
ARAÇ GİREMEYEN ALANLAR:
Şehir merkezlerinde motorlu araç kullanımına kapalı, bisiklet ve yaya yolları, alanları oluşturulacak.
AKILLI SAYAÇLAR:
Milli Akıllı Sayaç Projesi kapsamında enerji tüketimi yüksek tüketicilerden başlayarak akıllı sayaçlar yaygınlaştırılacak ve akıllı sayaçların toplam sayaçlara oranı yüzde 25'i aşacak.
KONUT SATIŞINDA EKB:
Gayrimenkul ilanlarında yapının EKB (Enerji Kimlik Belgesi) bilgisinin eklenmesi ve sektördeki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak bilincin artırılması sağlanacak.