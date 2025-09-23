Aydınlı Grup’a en yüksek teklif Saat&Saat’ten

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), FETÖ davaları kapsamında kayyım olarak atandığı Aydınlı Giyim Grubu satışa çıkarıldı. Dün TMSF'de gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi Saat&Saat verdi. Satış, ihale komisyonunun onayından sonra kesinlik kazanacak. Aydınlı Grubu için Saat&Saat'in 20.3 milyar TL teklif verdiği belirtiliyor. Satış işlemini doğrulayan Saat&Saat'in patronu Ramazan Kaya, "Muhammen bedelle alım yaptık. Önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapacağız" dedi. Aydınlı Giyim, 306'sı yurtdışında olmak üzere 690 mağazaya sahip bulunuyor. Satış kapsamında Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil şirketlerinin Hazine'ye ait hisseleri alıcı firmaya devredilecek.

20.3 MILYAR TL'LIK SATIŞ

Satışa konu olan Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil'in tamamı için muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlenmişti. Aydınlı bünyesinde Pierre Cardin,



2024'TE MÜSADERE KARARI ÇIKTI

TMSF yetkilileri, ihale bedelini alıcı şirketin peşin olarak yatırmak zorunda olduğunu belirtti. Aydınlı Grubu 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında TMSF'ye devredilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, geçen yıl Mustafa Şevki ve Ömer Faruk Kavurmacı hakkında terör örgütü üyeliğinden verilen cezalar ile ailenin yönettiği Aydınlı Grup içerisindeki 12 şirket hakkında kararını vermiş, şirketleri Hazine'ye devretmişti.